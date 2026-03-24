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Vidéo : Deux skieurs sauvent un autre skieur coincé la tête la première dans la neige

Posté par Koreus le 24/3/2026 20:42:33

vidéo sauvetage skieur ski neige aide
Pendant une descente à ski, deux skieurs tombent sur un autre skieur dans une position inconfortable.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Un skieur sauvé d'une avalanche grâce à son bâton
  • Vidéo : Une skieuse bloquée dans la neige la tête en bas (Les Arcs)

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    Auteur Conversation
    dacaid
    Posté le: 24/3/2026 20:54  Mis à jour: 24/3/2026 20:54
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/4/2007
    Envois: 415
    Karma: 1293
     Re: Deux skieurs sauvent un autre skieur coincé la tête l...
     0 
    2passageICI
    Posté le: 24/3/2026 20:55  Mis à jour: 24/3/2026 20:55
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 9/5/2023
    Envois: 222
    Karma: 239
     Re: Deux skieurs sauvent un autre skieur coincé la tête l...
     0 
    Le gars c'ki ?
    Crazy-13
    Posté le: 24/3/2026 20:57  Mis à jour: 24/3/2026 20:57
    #3
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85608
    Karma: 9485
     Re: Deux skieurs sauvent un autre skieur coincé la tête l...
     0 
    il n'y a que moi qui trouve qu'il a le même rire que Mickey Mouse?


    Mickey Mouse Has a LAUGH ATTACK On His 92nd Birthday!
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