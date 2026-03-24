

Vidéo : Deux skieurs sauvent un autre skieur coincé la tête la première dans la neige Posté par Koreus

Pendant une descente à ski, deux skieurs tombent sur un autre skieur dans une position inconfortable.



Vidéo (1mn9s) : Ils découvrent un skieur la tête dans la neige





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