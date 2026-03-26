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Vidéo : Une otarie n'aime pas qu'on lui touche la queue

Posté par Koreus le 26/3/2026 18:09:53

vidéo otarie queue langue cri
L'otarie a une queue et elle n'aime pas qu'on la touche.




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    ReActif
    Posté le: 26/3/2026 18:42  Mis à jour: 26/3/2026 18:42
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/4/2010
    Envois: 127
     Re: Une otarie n'aime pas qu'on lui touche la q...
     1 
    Je pense qu'il gueule qu'elle doit finir ce qu'elle a commencé, qu'on ne laisse pas l'otarie sur sa fin !
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