Vidéo : Une otarie n'aime pas qu'on lui touche la queue
Posté par Koreus le 26/3/2026 18:09:53
L'otarie a une queue et elle n'aime pas qu'on la touche.
- Vidéo (16s) : Une otarie pas contente
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Vidéo : Une otarie n'aime pas qu'on lui touche la queue
Posté par Koreus le 26/3/2026 18:09:53
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