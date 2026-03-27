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Insolite : Bon week-end avec Koreusity n°588 un zap de 35 vidéos insolites

Posté par Koreus le 27/3/2026 12:22:41

vidéo koreusity web zap zapping 2026 compilation insolite mars
La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 35 vidéos compilées en 9 minutes avec des fails en série.
Merci aux membres (domi13180 x10, FMJ65 x7, Kilroy1 x2, Daniellou, alfosynchro) pour le partage dans le forum.
Si vous avez des problèmes pour voir la vidéo sur Dailymotion, vous pouvez switcher sur le lecteur Koreus, l'option se trouve en dessous de la vidéo.



Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.




Videos:
01 - Cauchemar - [vidéo]
02 - Il avait raison le prof de géo - [vidéo]
03 - Voitures légèrement personnalisées - [vidéo]
04 - Ce soir on vous met le feu - [vidéo]
05 - Arbre fontaine au Montenegro - [vidéo]
06 - Démolisseur de pont suspendus - [vidéo]
07 - Dormir avec un éléphanteau - [vidéo]
08 - Dance sur glace dans la baie de Toronto - [vidéo]
09 - Le caméraman et la bière - [vidéo]
10 - Tailleur de pierre doué - [vidéo]
11 - Remplacement d'un fusible - [vidéo]
12 - Il serre les fesses - [vidéo]
13 - Parfois, les choses se compliquent - [vidéo]
14 - La lune à travers un arc-en-ciel - [vidéo]
15 - Quand tu as 1000 de ping - [vidéo]
16 - Twerker en faisant laver la voiture - [vidéo]
17 - Rencontre difficile - [vidéo]
18 - Développé couché Fail - [vidéo]
19 - Donut sur un parking - [vidéo]
20 - Jeu d'ombre avec un enfant - [vidéo]
21 - les avancées technologiques et l'infini champ des possibles qu'elles ouvrent - [vidéo]
22 - Burn à moto Fail - [vidéo]
23 - Pas de friandise , pas de chapeau #elephant - [vidéo]
24 - Beau lancer ... mais la césarienne n'était pas loin - [vidéo]
25 - La veste bière - [vidéo]
26 - Un lanceur se prend pour Néo dans Matrix #baseball - [vidéo]
27 - Lapereau mignon - [vidéo]
28 - Une loutre glisse sour la glace - [vidéo]
29 - Jeter une bouteille dans la nature - [vidéo]
30 - Un canapé chat pour les chats #ia - [vidéo]
31 - Chien piégé - [vidéo]
32 - Un des maîtres de la gravité - [vidéo]
33 - Mbappé peut aller se recoucher - [vidéo]
34 - Little Aretha - [vidéo]
35 - Il se défend - [vidéo]

Musiques :
Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix

Sur le même sujet :
  • Vidéo : Koreusity n°587

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    alfosynchro
    Posté le: 27/3/2026 14:11  Mis à jour: 27/3/2026 14:12
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 5/6/2011
    Envois: 18734
    Karma: 8105
     Re: Bon week-end avec Koreusity n°588 un zap de 35 vidéos...
     0 
    Mon post (little Aretha) à la fin du Koreusity ! C'est une première pour moi !
    Merci @Koreus.
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