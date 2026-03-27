Insolite : Bon week-end avec Koreusity n°588 un zap de 35 vidéos insolites
Posté par Koreus le 27/3/2026 12:22:41
La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 35 vidéos compilées en 9 minutes avec des fails en série.
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Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.
- Vidéo (9mn34s) : Koreusity n°588
Videos:
01 - Cauchemar - [vidéo]
02 - Il avait raison le prof de géo - [vidéo]
03 - Voitures légèrement personnalisées - [vidéo]
04 - Ce soir on vous met le feu - [vidéo]
05 - Arbre fontaine au Montenegro - [vidéo]
06 - Démolisseur de pont suspendus - [vidéo]
07 - Dormir avec un éléphanteau - [vidéo]
08 - Dance sur glace dans la baie de Toronto - [vidéo]
09 - Le caméraman et la bière - [vidéo]
10 - Tailleur de pierre doué - [vidéo]
11 - Remplacement d'un fusible - [vidéo]
12 - Il serre les fesses - [vidéo]
13 - Parfois, les choses se compliquent - [vidéo]
14 - La lune à travers un arc-en-ciel - [vidéo]
15 - Quand tu as 1000 de ping - [vidéo]
16 - Twerker en faisant laver la voiture - [vidéo]
17 - Rencontre difficile - [vidéo]
18 - Développé couché Fail - [vidéo]
19 - Donut sur un parking - [vidéo]
20 - Jeu d'ombre avec un enfant - [vidéo]
21 - les avancées technologiques et l'infini champ des possibles qu'elles ouvrent - [vidéo]
22 - Burn à moto Fail - [vidéo]
23 - Pas de friandise , pas de chapeau #elephant - [vidéo]
24 - Beau lancer ... mais la césarienne n'était pas loin - [vidéo]
25 - La veste bière - [vidéo]
26 - Un lanceur se prend pour Néo dans Matrix #baseball - [vidéo]
27 - Lapereau mignon - [vidéo]
28 - Une loutre glisse sour la glace - [vidéo]
29 - Jeter une bouteille dans la nature - [vidéo]
30 - Un canapé chat pour les chats #ia - [vidéo]
31 - Chien piégé - [vidéo]
32 - Un des maîtres de la gravité - [vidéo]
33 - Mbappé peut aller se recoucher - [vidéo]
34 - Little Aretha - [vidéo]
35 - Il se défend - [vidéo]
Musiques :
Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix
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