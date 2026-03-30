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Vidéo : Comment impressionner son boss dès le premier jour

Posté par domi13180 le 30/3/2026 11:59:27

vidéo maladresse fail garage voiture
Une scène filmée dans un garage auto en Chine




Sur le même sujet :
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Evorlde
    Posté le: 30/3/2026 12:03  Mis à jour: 30/3/2026 12:03
    #1
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 21/9/2023
    Envois: 15
    Karma: 68
     Re: Comment impressionner son boss dès le premier jour
     0 
    Je pense qu'il était nippon ni mauvais, juste que les véhicules n'étaient pas bridé et ça ne pardonne pas...

    Vivement le week-end !
    Padma
    Posté le: 30/3/2026 12:14  Mis à jour: 30/3/2026 12:14
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2436
    Karma: 4389
     Re: Comment impressionner son boss dès le premier jour
     0 
    L'employé du mois. Il a du prendre la portière après ça.
    MYRRZINN
    Posté le: 30/3/2026 12:33  Mis à jour: 30/3/2026 12:33
    #3
    Je masterise !
    Inscrit le: 9/1/2019
    Envois: 2852
    Karma: 5295
     Re: Comment impressionner son boss dès le premier jour
     0 
    Je pense que cet employé a pris la porte hier.
    Haut de page Haut  
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