

Vidéo : Comment impressionner son boss dès le premier jour Posté par domi13180

Une scène filmée dans un garage auto en Chine



Vidéo (49s) : Série de maladresses dans un garage





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Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Evorlde Je viens d'arriver Inscrit le: 21/9/2023 Envois: 15 Karma: 68 Re: Comment impressionner son boss dès le premier jour Re: Comment impressionner son boss dès le premier jour 0 Je pense qu'il était nippon ni mauvais, juste que les véhicules n'étaient pas bridé et ça ne pardonne pas...



Vivement le week-end ! Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2436 Karma: 4389 Re: Comment impressionner son boss dès le premier jour Re: Comment impressionner son boss dès le premier jour 0 L'employé du mois. Il a du prendre la portière après ça. MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2852 Karma: 5295 Re: Comment impressionner son boss dès le premier jour Re: Comment impressionner son boss dès le premier jour 0 Je pense que cet employé a pris la porte hier. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.