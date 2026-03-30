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Vidéo : Un grand classique du dépannage collectif

Posté par FMJ65 le 30/3/2026 16:30:31

vidéo fail voiture route ravin depannage
L'union fait la force, mais ne favorise pas vraiment la réflexion !





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  • Vidéo : Dépannage d'un tracteur avec une pelleteuse (Fail)
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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Wiliwilliam
    Posté le: 30/3/2026 16:33  Mis à jour: 30/3/2026 16:33
    #1
    La loi c'est moi
    Inscrit le: 7/4/2012
    Envois: 40145
    Karma: 20563
    En ligne !
     Re: Un grand classique du dépannage collectif
     0 
    Encore 3-4 fois et elle arrivera à destination en bas de la vallée! 👍
    ThomGamer
    Posté le: 30/3/2026 16:58  Mis à jour: 30/3/2026 16:58
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/9/2006
    Envois: 1914
    Karma: 3869
     Re: Un grand classique du dépannage collectif
     0 
    Qui fait le malin...
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