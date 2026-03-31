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Vidéo : Il fait un tour de magie avec un élastique

Posté par Kilroy1 le 31/3/2026 9:48:28

vidéo tour magie elastique magicien medecin
Jeff the Amazing a réalisé un petit tour de magie à son médecin.




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    Auteur Conversation
    zorgOne
    Posté le: 31/3/2026 10:05  Mis à jour: 31/3/2026 10:05
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/3/2022
    Envois: 425
    Karma: 580
     Re: Il fait un tour de magie avec un élastique
     0 
    j'ai cru qu'il allait lâcher l’élastique...
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