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Vidéo : Atterrir avec Swan Air

Posté par Kilroy1 le 31/3/2026 10:42:16

vidéo atterrissage cygne slowmotion avion eau
L'atterrissage d'un cygne filmé en slow-motion, la ressemblance avec un avion est frappante non ?




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    saihtam
    Posté le: 31/3/2026 11:08  Mis à jour: 31/3/2026 11:08
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 14/12/2019
    Envois: 250
    Karma: 677
     Re: Atterrir avec Swan Air
     0 
    merci pour le spoil, j'avais un doute...
    zorgOne
    Posté le: 31/3/2026 11:11  Mis à jour: 31/3/2026 11:11
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/3/2022
    Envois: 425
    Karma: 580
     Re: Atterrir avec Swan Air
     0 
    ahah dommage pour le mauvais bruit. C'est l'allumage des réacteurs au lieu du bruit d'atterrissage et de sorti des trains...
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