

Vidéo : Atterrir avec Swan Air Posté par Kilroy1

L'atterrissage d'un cygne filmé en slow-motion, la ressemblance avec un avion est frappante non ?



Vidéo (34s) : Atterrissage d'un cygne





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Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 250 Karma: 677 Re: Atterrir avec Swan Air Re: Atterrir avec Swan Air 0 merci pour le spoil, j'avais un doute... zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 425 Karma: 580 Re: Atterrir avec Swan Air Re: Atterrir avec Swan Air 0 ahah dommage pour le mauvais bruit. C'est l'allumage des réacteurs au lieu du bruit d'atterrissage et de sorti des trains... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.