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Vidéo : Un pêcheur se bat contre une pieuvre accrochée à son visage

Posté par Kilroy1 le 31/3/2026 18:21:10

vidéo pieuvre poulpe tentacule bateau pecheur visage pirogue
Sur sa pirogue, un pêcheur essaie de se débarrasser d'un pieuvre un peu trop collante.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Elle mange une pieuvre vivante
  • Vidéo : Poulpe vs Pêcheurs
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Crazy-13
    Posté le: 31/3/2026 18:56  Mis à jour: 31/3/2026 18:56
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85653
    Karma: 9497
     Re: Un pêcheur se bat contre une pieuvre accrochée à son ...
     1 
    Mon dieu, cette pieuvre a visiblement défigurer ce pauvre homme avec toutes ses tentacules. 😱
    Je refuse de croire qu'il ressemblait à ça avant cet incident. 😏
    Vipeho
    Posté le: 31/3/2026 19:21  Mis à jour: 31/3/2026 19:21
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/4/2022
    Envois: 354
    Karma: 1123
     Re: Un pêcheur se bat contre une pieuvre accrochée à son ...
     0 
    Et si, à la base, il avait foutu la paix à cet animal au lieu de se le coller sur la tronche pour faire une vidéo avec son pote qui filme ...
    mayssmayss72
    Posté le: 31/3/2026 19:28  Mis à jour: 31/3/2026 19:28
    #3
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 1/12/2010
    Envois: 90
    Karma: 88
    En ligne !
     Re: Un pêcheur se bat contre une pieuvre accrochée à son ...
     0 
    1 man 1 Octopus ..
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