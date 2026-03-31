

Vidéo : Un pêcheur se bat contre une pieuvre accrochée à son visage Posté par Kilroy1

Sur sa pirogue, un pêcheur essaie de se débarrasser d'un pieuvre un peu trop collante.



Vidéo (30s) : Pêcheur vs Pieuvre





Sur le même sujet :

Vidéo : Elle mange une pieuvre vivante Vidéo : Poulpe vs Pêcheurs Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 85653 Karma: 9497 Re: Un pêcheur se bat contre une pieuvre accrochée à son ... Re: Un pêcheur se bat contre une pieuvre accrochée à son ... 1

Je refuse de croire qu'il ressemblait à ça avant cet incident. Mon dieu, cette pieuvre a visiblement défigurer ce pauvre homme avec toutes ses tentacules.Je refuse de croire qu'il ressemblait à ça avant cet incident. Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 354 Karma: 1123 Re: Un pêcheur se bat contre une pieuvre accrochée à son ... Re: Un pêcheur se bat contre une pieuvre accrochée à son ... 0 Et si, à la base, il avait foutu la paix à cet animal au lieu de se le coller sur la tronche pour faire une vidéo avec son pote qui filme ... mayssmayss72 Je viens d'arriver Inscrit le: 1/12/2010 Envois: 90 Karma: 88 En ligne ! Re: Un pêcheur se bat contre une pieuvre accrochée à son ... Re: Un pêcheur se bat contre une pieuvre accrochée à son ... 0 1 man 1 Octopus .. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.