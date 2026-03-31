Vidéo : Un pêcheur se bat contre une pieuvre accrochée à son visage
Posté par Kilroy1 le 31/3/2026 18:21:10
Sur sa pirogue, un pêcheur essaie de se débarrasser d'un pieuvre un peu trop collante.
- Vidéo (30s) : Pêcheur vs Pieuvre
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Vidéo : Un pêcheur se bat contre une pieuvre accrochée à son visage
Posté par Kilroy1 le 31/3/2026 18:21:10
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