Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
Membre Points
1 domi131801881
2 FMJ651491
3 Kilroy11228
4 Wiliwilliam364
5 alfosynchro301
6 MYRRZINN262
7 Daniellou232
8 Baba-Yaga202
9 Crazy-13188
10 Yazguen125

Vidéo : Un serveur sacrément original

Posté par FMJ65 le 31/3/2026 18:41:25

vidéo serveur verre boisson tete equilibre
Un serveur sacrément original ... mais pas rapide !




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Un serveur fait tomber ses bières
  • Vidéo : Roller Serveur #fail
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Crazy-13
    Posté le: 31/3/2026 18:53  Mis à jour: 31/3/2026 18:53
    #1
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85653
    Karma: 9497
     Re: Un serveur sacrément original
     0 
    J'ai pas compris ce que cela apportait au service, si ce n'est de faire angoisser le client, de voir son verre être renversé durant le trajet, ou lorsqu'il doit le récupérer sur sa tête.
    Je pense qu'en fin de soirée, il y a moyen que je ne sois plus capable de récupérer mon verre sans que le serveur ne prenne une douche. 🤪
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.