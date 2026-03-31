

Vidéo : Un serveur sacrément original Posté par FMJ65

Un serveur sacrément original ... mais pas rapide !



Vidéo (56s) : Un serveur apporte les boissons en équilibre sur sa tête





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Vidéo : Un serveur fait tomber ses bières Vidéo : Roller Serveur #fail Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 85653 Karma: 9497 Re: Un serveur sacrément original Re: Un serveur sacrément original 0

Je pense qu'en fin de soirée, il y a moyen que je ne sois plus capable de récupérer mon verre sans que le serveur ne prenne une douche. J'ai pas compris ce que cela apportait au service, si ce n'est de faire angoisser le client, de voir son verre être renversé durant le trajet, ou lorsqu'il doit le récupérer sur sa tête.Je pense qu'en fin de soirée, il y a moyen que je ne sois plus capable de récupérer mon verre sans que le serveur ne prenne une douche. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.