Vidéo : Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé

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Bukowski
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Posté le: 1/4/2026 12:52 Mis à jour: 1/4/2026 12:52
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Je suis accro
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Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé
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Elle avait perdu la boule, et elle l'a retrouvée : quelle belle histoire.
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Crazy-13
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Posté le: 1/4/2026 15:51 Mis à jour: 1/4/2026 15:51
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Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
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En ligne !
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Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé
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Je devais avoir son âge quand on m'a fait le tour de prendre le nez, et on ne me l'a jamais rendu, j'en suis resté traumatisé.
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lithit
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Posté le: 1/4/2026 17:22 Mis à jour: 1/4/2026 17:22
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Je suis accro
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Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé
6
@Crazy-13 T'as de la chance moi ma mère m'a fait croire que les éléphantaupes existaient et j'ai été le raconter à l'école. La honte de ma vie.
30 ans plus tard elle en rit encore.
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Aldebaran
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Posté le: 1/4/2026 17:37 Mis à jour: 1/4/2026 17:37
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Je suis accro
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Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé
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C'est meuuuuuuuugnon!
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2passageICI
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Posté le: 1/4/2026 18:28 Mis à jour: 1/4/2026 18:28
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Je m'installe
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Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé
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Une croyante
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poiuytreza525
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Posté le: 1/4/2026 19:18 Mis à jour: 1/4/2026 19:18
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Je masterise !
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Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé
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C'est mignon mignon mignon mignon
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Beebop
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Posté le: 1/4/2026 20:57 Mis à jour: 1/4/2026 20:57
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Je m'installe
Inscrit le: 10/6/2022
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Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé
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C'est drôlement chou. Dans 30 ans, quand la fille ne comprendra toujours pas la différence entre fiction TV et réalité, ce sera devenu problématique pour elle !!
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Emerys
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Posté le: 1/4/2026 21:03 Mis à jour: 1/4/2026 21:03
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Je suis accro
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Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé
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Mais…mais…mais c’est du vol !!
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Padma
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Posté le: 1/4/2026 21:46 Mis à jour: 1/4/2026 21:46
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Je masterise !
Inscrit le: 25/12/2015
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Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé
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A-t-on le droit de dire qu'elle frappe une noiraude, aujourd'hui ?
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