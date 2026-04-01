

Vidéo : Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé Posté par Wiliwilliam

Un père fait croire à son enfant qu'elle a attrapé une boule de suie en regardant "Mon Voisin Totoro", le film d'animation des studios Ghibli





Vidéo (54s) : Cette fillette se souviendra de cette scène de « Mon Voisin Totoro »





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30 ans plus tard elle en rit encore. Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1540 Karma: 1385 Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé 4 C'est meuuuuuuuugnon! 2passageICI Je m'installe Inscrit le: 9/5/2023 Envois: 226 Karma: 241 Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé 0 Une croyante poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3842 Karma: 1264 Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé 1 C'est mignon mignon mignon mignon Beebop Je m'installe Inscrit le: 10/6/2022 Envois: 128 Karma: 109 Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé 1 C'est drôlement chou. Dans 30 ans, quand la fille ne comprendra toujours pas la différence entre fiction TV et réalité, ce sera devenu problématique pour elle !! Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1288 Karma: 1863 Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé 0 Mais…mais…mais c’est du vol !! Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2438 Karma: 4407 Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé 1 A-t-on le droit de dire qu'elle frappe une noiraude, aujourd'hui ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.