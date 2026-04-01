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Vidéo : Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé

Posté par Wiliwilliam le 1/4/2026 12:15:31

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Un père fait croire à son enfant qu'elle a attrapé une boule de suie en regardant "Mon Voisin Totoro", le film d'animation des studios Ghibli





Sur le même sujet :
  • Vidéo : Un bébé s'entraine devant Rocky
  • Vidéo : Un papa interagit avec le dessin animé Tom et Jerry
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Bukowski
    Posté le: 1/4/2026 12:52  Mis à jour: 1/4/2026 12:52
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 12/7/2021
    Envois: 649
    Karma: 1337
     Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé
     1 
    Elle avait perdu la boule, et elle l'a retrouvée : quelle belle histoire.
    Crazy-13
    Posté le: 1/4/2026 15:51  Mis à jour: 1/4/2026 15:51
    #2
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85690
    Karma: 9518
    En ligne !
     Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé
     6 
    Je devais avoir son âge quand on m'a fait le tour de prendre le nez, et on ne me l'a jamais rendu, j'en suis resté traumatisé. 😶
    lithit
    Posté le: 1/4/2026 17:22  Mis à jour: 1/4/2026 17:22
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 25/7/2013
    Envois: 1724
    Karma: 3365
     Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé
     6 
    @Crazy-13 T'as de la chance moi ma mère m'a fait croire que les éléphantaupes existaient et j'ai été le raconter à l'école. La honte de ma vie.

    30 ans plus tard elle en rit encore.
    Aldebaran
    Posté le: 1/4/2026 17:37  Mis à jour: 1/4/2026 17:37
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 8/5/2006
    Envois: 1540
    Karma: 1385
     Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé
     4 
    C'est meuuuuuuuugnon!
    2passageICI
    Posté le: 1/4/2026 18:28  Mis à jour: 1/4/2026 18:28
    #5
    Je m'installe
    Inscrit le: 9/5/2023
    Envois: 226
    Karma: 241
     Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé
     0 
    Une croyante
    poiuytreza525
    Posté le: 1/4/2026 19:18  Mis à jour: 1/4/2026 19:18
    #6
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3842
    Karma: 1264
     Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé
     1 
    C'est mignon mignon mignon mignon
    Beebop
    Posté le: 1/4/2026 20:57  Mis à jour: 1/4/2026 20:57
    #7
    Je m'installe
    Inscrit le: 10/6/2022
    Envois: 128
    Karma: 109
     Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé
     1 
    C'est drôlement chou. Dans 30 ans, quand la fille ne comprendra toujours pas la différence entre fiction TV et réalité, ce sera devenu problématique pour elle !!
    Emerys
    Posté le: 1/4/2026 21:03  Mis à jour: 1/4/2026 21:03
    #8
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1288
    Karma: 1863
     Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé
     0 
    Mais…mais…mais c’est du vol !!
    Padma
    Posté le: 1/4/2026 21:46  Mis à jour: 1/4/2026 21:46
    #9
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2438
    Karma: 4407
     Re: Un papa joue un tour à sa fille qui regarde la télé
     1 
    A-t-on le droit de dire qu'elle frappe une noiraude, aujourd'hui ?
    Haut de page Haut  
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