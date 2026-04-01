

Vidéo : Comment s'amuser avec de la canne à sucre Posté par domi13180

Il suffit de la chauffer et de la frapper... et elle explose.



Vidéo (27s) : Frapper la canne à sucre chaude





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Vidéo : Des enfants volent de la canne à sucre d'une remorque (Vietnam) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation avalon471 Je masterise ! Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 2115 Karma: 1610 Re: Comment s'amuser avec de la canne à sucre Re: Comment s'amuser avec de la canne à sucre 2 Complétement frappés ces types! Dalwoo Je m'installe Inscrit le: 24/6/2010 Envois: 181 Karma: 181 Re: Comment s'amuser avec de la canne à sucre Re: Comment s'amuser avec de la canne à sucre 1 C'est génial ! Je ne savais pas que ça pouvait exploser comme ça, on dirait les bâtons explosifs qu'ils utilisent au moyen orient pour fêter un évènement, ça fait la même chose sauf que ça explose plus bien sûr x) Bukowski Je suis accro Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 649 Karma: 1337 Re: Comment s'amuser avec de la canne à sucre Re: Comment s'amuser avec de la canne à sucre 11 Un jeu à la con auquel, avouons-le, j'aurais aimé participer. Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1288 Karma: 1863 Re: Comment s'amuser avec de la canne à sucre Re: Comment s'amuser avec de la canne à sucre 2 On joue pas avec la nourriture



C’est bon la canne à sucre poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3842 Karma: 1264 Re: Comment s'amuser avec de la canne à sucre Re: Comment s'amuser avec de la canne à sucre 1

@Emerys

On joue pas avec la nourriture



C’est bon la canne à sucre

Mon éléphant approuve ce message. Citation :Mon éléphant approuve ce message. Beebop Je m'installe Inscrit le: 10/6/2022 Envois: 128 Karma: 109 Re: Comment s'amuser avec de la canne à sucre Re: Comment s'amuser avec de la canne à sucre 0 J'adore ! Agostino Je m'installe Inscrit le: 15/4/2009 Envois: 233 Karma: 721 Re: Comment s'amuser avec de la canne à sucre Re: Comment s'amuser avec de la canne à sucre 1

Tout ce qu'on aime sur Koreus Insolite, inutile mais intéressant... et évidemment divertissant.Tout ce qu'on aime sur Koreus Kritik Je m'installe Inscrit le: 16/9/2015 Envois: 215 Karma: 346 Re: Comment s'amuser avec de la canne à sucre Re: Comment s'amuser avec de la canne à sucre 1 Faut que j'essaye ça!

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