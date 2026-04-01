Vidéo : Comment s'amuser avec de la canne à sucre
Posté par domi13180 le 1/4/2026 13:52:34
Il suffit de la chauffer et de la frapper... et elle explose.
- Vidéo (27s) : Frapper la canne à sucre chaude
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Vidéo : Comment s'amuser avec de la canne à sucre
Posté par domi13180 le 1/4/2026 13:52:34
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