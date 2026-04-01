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Vidéo : Comment s'amuser avec de la canne à sucre

Posté par domi13180 le 1/4/2026 13:52:34

vidéo canne sucre chaud explosion frapper
Il suffit de la chauffer et de la frapper... et elle explose.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Des enfants volent de la canne à sucre d'une remorque (Vietnam)
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    avalon471
    Posté le: 1/4/2026 14:42  Mis à jour: 1/4/2026 14:42
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 28/4/2008
    Envois: 2115
    Karma: 1610
     Re: Comment s'amuser avec de la canne à sucre
     2 
    Complétement frappés ces types!
    Dalwoo
    Posté le: 1/4/2026 14:53  Mis à jour: 1/4/2026 14:53
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 24/6/2010
    Envois: 181
    Karma: 181
     Re: Comment s'amuser avec de la canne à sucre
     1 
    C'est génial ! Je ne savais pas que ça pouvait exploser comme ça, on dirait les bâtons explosifs qu'ils utilisent au moyen orient pour fêter un évènement, ça fait la même chose sauf que ça explose plus bien sûr x)
    Bukowski
    Posté le: 1/4/2026 15:04  Mis à jour: 1/4/2026 15:04
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 12/7/2021
    Envois: 649
    Karma: 1337
     Re: Comment s'amuser avec de la canne à sucre
     11 
    Un jeu à la con auquel, avouons-le, j'aurais aimé participer.
    Emerys
    Posté le: 1/4/2026 17:42  Mis à jour: 1/4/2026 17:43
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1288
    Karma: 1863
     Re: Comment s'amuser avec de la canne à sucre
     2 
    On joue pas avec la nourriture

    C’est bon la canne à sucre
    poiuytreza525
    Posté le: 1/4/2026 19:19  Mis à jour: 1/4/2026 19:19
    #5
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3842
    Karma: 1264
     Re: Comment s'amuser avec de la canne à sucre
     1 
    Citation :

    @Emerys
    On joue pas avec la nourriture

    C’est bon la canne à sucre

    Mon éléphant approuve ce message.
    Beebop
    Posté le: 1/4/2026 20:55  Mis à jour: 1/4/2026 20:55
    #6
    Je m'installe
    Inscrit le: 10/6/2022
    Envois: 128
    Karma: 109
     Re: Comment s'amuser avec de la canne à sucre
     0 
    J'adore !
    Agostino
    Posté le: 2/4/2026 9:23  Mis à jour: 2/4/2026 9:24
    #7
    Je m'installe
    Inscrit le: 15/4/2009
    Envois: 233
    Karma: 721
     Re: Comment s'amuser avec de la canne à sucre
     1 
    Insolite, inutile mais intéressant... et évidemment divertissant.
    Tout ce qu'on aime sur Koreus 🙂
    Kritik
    Posté le: 2/4/2026 22:46  Mis à jour: 2/4/2026 22:46
    #8
    Je m'installe
    Inscrit le: 16/9/2015
    Envois: 215
    Karma: 346
     Re: Comment s'amuser avec de la canne à sucre
     1 
    Faut que j'essaye ça!
    Go chez Jardiland demain
    Haut de page Haut  
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