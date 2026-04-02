Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
Membre Points
1 domi131802001
2 FMJ651540
3 Kilroy11320
4 Wiliwilliam419
5 alfosynchro329
6 MYRRZINN292
7 Daniellou252
8 Baba-Yaga227
9 Crazy-13210
10 Yazguen130

Vidéo : Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie et Ken

Posté par Wiliwilliam le 2/4/2026 17:19:53

vidéo macho man animation court metrage poupee barbie ken
C'est l'histoire de Macho Man, un vendeur de tacos qui voulait impressionner une fille. Un court métrage réalisé avec des poupées , sans stop motion.




Sur le même sujet :
  • Animation : Mario Bros chante Barbie Girl (Aqua)
  • Vidéo : Macho Man
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Ludo44
    Posté le: 2/4/2026 17:35  Mis à jour: 2/4/2026 17:35
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 23/10/2007
    Envois: 2064
    Karma: 750
     Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e...
     2 
    Super bien fait !
    J'ai préféré ce court métrage au film Barbie 😁
    LeFrenchi
    Posté le: 2/4/2026 18:26  Mis à jour: 2/4/2026 18:26
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 13/1/2008
    Envois: 3445
    Karma: 1116
     Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e...
     4 
    La réalisation et la mise en scène sont excellentes franchement !
    Chrys77
    Posté le: 2/4/2026 19:27  Mis à jour: 2/4/2026 19:27
    #3
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3633
    Karma: 2617
     Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e...
     1 
    Excellent !
    Crazy-13
    Posté le: 2/4/2026 20:16  Mis à jour: 2/4/2026 20:16
    #4
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85690
    Karma: 9518
    En ligne !
     Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e...
     0 
    Je ne savais pas que JDG avait en réalité ouvert un camion de Tacos, plutôt qu'un Bar Restaurant comme je l'avais lu sur internet. 😁
    Mopimoi
    Posté le: 2/4/2026 21:03  Mis à jour: 2/4/2026 21:03
    #5
    Je suis accro
    Inscrit le: 10/2/2010
    Envois: 646
    Karma: 3570
     Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e...
     3 
    Merci, j'ai passé un bon moment !
    Twine
    Posté le: 3/4/2026 7:08  Mis à jour: 3/4/2026 7:08
    #6
    Je m'installe
    Inscrit le: 29/1/2008
    Envois: 231
    Karma: 127
     Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e...
     0 
    Je ne m'attendais à rien, et j'ai été agréablement diverti.
    saihtam
    Posté le: 3/4/2026 8:52  Mis à jour: 3/4/2026 8:52
    #7
    Je m'installe
    Inscrit le: 14/12/2019
    Envois: 253
    Karma: 683
     Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e...
     0 
    Comme quoi, je ne vais pas brader les barbies de ma filles, ya du potentiel !!
    Bravo aux artistes pour ce super court-métrage
    p_bapt
    Posté le: 3/4/2026 9:34  Mis à jour: 3/4/2026 9:34
    #8
    Je m'installe
    Inscrit le: 17/4/2014
    Envois: 107
    Karma: 141
     Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e...
     0 
    Animations très simples, mais la mise en scène et l'éclairage et le sound design sont incroyables !
    On sent qu'il y a tout une équipe de production derrière.
    chocobo12
    Posté le: 4/4/2026 18:33  Mis à jour: 4/4/2026 18:33
    #9
    Je suis accro
    Inscrit le: 17/9/2014
    Envois: 846
    Karma: 1047
     Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e...
     0 
    Ca mérite un oscar !
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.