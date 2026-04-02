Vidéo : Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie et Ken

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Ludo44
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Posté le: 2/4/2026 17:35 Mis à jour: 2/4/2026 17:35
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Je masterise !
Inscrit le: 23/10/2007
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Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e...
2
Super bien fait !
J'ai préféré ce court métrage au film Barbie
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LeFrenchi
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Posté le: 2/4/2026 18:26 Mis à jour: 2/4/2026 18:26
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Je masterise !
Inscrit le: 13/1/2008
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Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e...
4
La réalisation et la mise en scène sont excellentes franchement !
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Chrys77
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Posté le: 2/4/2026 19:27 Mis à jour: 2/4/2026 19:27
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Je masterise !
Inscrit le: 18/3/2009
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Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e...
1
Excellent !
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Crazy-13
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Posté le: 2/4/2026 20:16 Mis à jour: 2/4/2026 20:16
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Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
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En ligne !
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Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e...
0
Je ne savais pas que JDG avait en réalité ouvert un camion de Tacos, plutôt qu'un Bar Restaurant comme je l'avais lu sur internet.
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Mopimoi
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Posté le: 2/4/2026 21:03 Mis à jour: 2/4/2026 21:03
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Je suis accro
Inscrit le: 10/2/2010
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Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e...
3
Merci, j'ai passé un bon moment !
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Twine
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Posté le: 3/4/2026 7:08 Mis à jour: 3/4/2026 7:08
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Je m'installe
Inscrit le: 29/1/2008
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Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e...
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Je ne m'attendais à rien, et j'ai été agréablement diverti.
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saihtam
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Posté le: 3/4/2026 8:52 Mis à jour: 3/4/2026 8:52
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Inscrit le: 14/12/2019
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Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e...
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Comme quoi, je ne vais pas brader les barbies de ma filles, ya du potentiel !!
Bravo aux artistes pour ce super court-métrage
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p_bapt
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Posté le: 3/4/2026 9:34 Mis à jour: 3/4/2026 9:34
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Inscrit le: 17/4/2014
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Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e...
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Animations très simples, mais la mise en scène et l'éclairage et le sound design sont incroyables !
On sent qu'il y a tout une équipe de production derrière.
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chocobo12
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Posté le: 4/4/2026 18:33 Mis à jour: 4/4/2026 18:33
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Je suis accro
Inscrit le: 17/9/2014
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Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e...
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Ca mérite un oscar !
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