

Vidéo : Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie et Ken Posté par Wiliwilliam

C'est l'histoire de Macho Man, un vendeur de tacos qui voulait impressionner une fille. Un court métrage réalisé avec des poupées , sans stop motion.



Vidéo (10mn43s) : Macho Man (Court métrage)





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Animation : Mario Bros chante Barbie Girl (Aqua) Vidéo : Macho Man Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Ludo44 Je masterise ! Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 2064 Karma: 750 Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e... Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e... 2

J'ai préféré ce court métrage au film Barbie Super bien fait !J'ai préféré ce court métrage au film Barbie LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3445 Karma: 1116 Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e... Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e... 4 La réalisation et la mise en scène sont excellentes franchement ! Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3633 Karma: 2617 Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e... Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e... 1 Excellent ! Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 85690 Karma: 9518 En ligne ! Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e... Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e... 0



Je ne savais pas que JDG avait en réalité ouvert un camion de Tacos, plutôt qu'un Bar Restaurant comme je l'avais lu sur internet. Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 646 Karma: 3570 Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e... Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e... 3 Merci, j'ai passé un bon moment ! Twine Je m'installe Inscrit le: 29/1/2008 Envois: 231 Karma: 127 Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e... Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e... 0 Je ne m'attendais à rien, et j'ai été agréablement diverti. saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 253 Karma: 683 Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e... Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e... 0 Comme quoi, je ne vais pas brader les barbies de ma filles, ya du potentiel !!

Bravo aux artistes pour ce super court-métrage p_bapt Je m'installe Inscrit le: 17/4/2014 Envois: 107 Karma: 141 Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e... Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e... 0 Animations très simples, mais la mise en scène et l'éclairage et le sound design sont incroyables !

On sent qu'il y a tout une équipe de production derrière. chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 846 Karma: 1047 Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e... Re: Macho Man, un court métrage avec des poupées Barbie e... 0 Ca mérite un oscar ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.