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Vidéo : Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ?

Posté par domi13180 le 2/4/2026 18:45:11

vidéo developpe couche haltere
Un bodybuilder qui fait du développé couché va commettre une erreur, laquelle ?




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  • Vidéo : Régis fait de la musculation
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
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    Auteur Conversation
    MYRRZINN
    Posté le: 2/4/2026 19:07  Mis à jour: 2/4/2026 19:07
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 9/1/2019
    Envois: 2883
    Karma: 5337
     Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ?
     1 
    C'est pas du tout Fifi Brindacier. La vraie a ses nattes à l'horizontale.
    alfosynchro
    Posté le: 2/4/2026 19:51  Mis à jour: 2/4/2026 19:51
    #2
    Je poste trop
    Inscrit le: 5/6/2011
    Envois: 18875
    Karma: 8176
     Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ?
     1 
    Le suicide était presque parfait...
    Crazy-13
    Posté le: 2/4/2026 20:02  Mis à jour: 2/4/2026 20:02
    #3
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85690
    Karma: 9518
    En ligne !
     Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ?
     5 
    Autant être seul...
    Je suppose qu'il n'avait personne d'autre pour jouer ce rôle, donc je ne vais rien dire sur ce choix, mais ça aurait été bon de ne pas bloquer les poids sur la barre, comme ça il suffit de la pencher sur un coté pour les faire tomber et alléger la barres et ne pas se faire écraser.
    ThomGamer
    Posté le: 2/4/2026 21:29  Mis à jour: 2/4/2026 21:29
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/9/2006
    Envois: 1915
    Karma: 3871
     Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ?
     3 
    Si les mecs sont toujours 2-3 autour du banc c'est pas pour rien...
    marcaflushhh
    Posté le: 2/4/2026 23:37  Mis à jour: 2/4/2026 23:37
    #5
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/7/2017
    Envois: 726
    Karma: 1305
     Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ?
     0 
    Et la personne qui filme, elle bouge pas.... Cette jeunesse me désespère
    billyboy45
    Posté le: 3/4/2026 4:12  Mis à jour: 3/4/2026 4:15
    #6
    Je suis accro
    Inscrit le: 17/7/2008
    Envois: 1203
    Karma: 2047
     Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ?
     2 
    Tellement d'erreurs commises, le cumul est dingue, il a de la chance de s'en sortir!

    Ses erreurs à elle (même si ça se voit qu'elle est totalement novice donc c'est pas vraiment de sa faute)
    - quitter son poste pour devoir revenir après???
    - essayer de soulever depuis le sol au lieu de remonter sur la plateforme pour pouvoir soulever à bras tendus??
    - tirer vers elle (et donc vers le cou du mec) au lieu de vers le haut
    - une fois qu'il est sur le coté et que l'idée c'est de pencher la barre, VA SUR LE COTE t'auras plus de levier

    Ses erreurs à lui (tout est de sa faute honnêtement)
    - se faire spotter par une personne qui fait 45kg, est novice, et à qui il a clairement rien expliqué avant???
    - personne d'autre pour aider dans toute la salle?
    - mettre les clamps au lieu de laisser les poids libres pour qu'ils puissent glisser
    - tenter un poids qu'il ne maitrise clairement pas, même pas une rep, dans ces conditions
    - s'aggriper à elle, la gênant alors qu'elle essaie de l'aider (bon à ce moment c'est la panique et le manque d'oxygène okay)

    Y'a vraiment rien qui va c'est dingue xDD
    poiuytreza525
    Posté le: 3/4/2026 8:26  Mis à jour: 3/4/2026 8:26
    #7
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3842
    Karma: 1264
     Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ?
     0 
    C'est une astuce pour avoir droit à une petite gâterie de réconfort. 🦀
    NoloZ
    Posté le: 3/4/2026 10:39  Mis à jour: 3/4/2026 10:39
    #8
    Je m'installe
    Inscrit le: 28/1/2021
    Envois: 136
     Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ?
     7 
    Citation :

    @marcaflushhh
    Et la personne qui filme, elle bouge pas.... Cette jeunesse me désespère

    Vu que l'image est parfaitement immobile, soit celui qui filme est complètement paralysé et ne peut donc pas aider, soit c'est un trépied
    Mr-poulet-du-33
    Posté le: 5/4/2026 21:49  Mis à jour: 5/4/2026 21:49
    #9
    Je masterise !
    Inscrit le: 26/3/2012
    Envois: 4595
    Karma: 3567
     Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ?
     0 
    Le pire c'est que le peu qu'elle fait empire la situation en amenant la barre sur le cou du gars, alors que tout seul même avec poids fixé il aurait fait basculer d'un côté sur son torse et s'en serait mieux sorti.
    Haut de page Haut  
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