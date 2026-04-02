Vidéo : Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ?

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MYRRZINN
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Posté le: 2/4/2026 19:07 Mis à jour: 2/4/2026 19:07
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Je masterise !
Inscrit le: 9/1/2019
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Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ?
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C'est pas du tout Fifi Brindacier. La vraie a ses nattes à l'horizontale.
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alfosynchro
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Posté le: 2/4/2026 19:51 Mis à jour: 2/4/2026 19:51
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Je poste trop
Inscrit le: 5/6/2011
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Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ?
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Le suicide était presque parfait...
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Crazy-13
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Posté le: 2/4/2026 20:02 Mis à jour: 2/4/2026 20:02
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Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
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En ligne !
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Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ?
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Autant être seul...
Je suppose qu'il n'avait personne d'autre pour jouer ce rôle, donc je ne vais rien dire sur ce choix, mais ça aurait été bon de ne pas bloquer les poids sur la barre, comme ça il suffit de la pencher sur un coté pour les faire tomber et alléger la barres et ne pas se faire écraser.
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ThomGamer
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Posté le: 2/4/2026 21:29 Mis à jour: 2/4/2026 21:29
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Je suis accro
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Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ?
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Si les mecs sont toujours 2-3 autour du banc c'est pas pour rien...
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marcaflushhh
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Posté le: 2/4/2026 23:37 Mis à jour: 2/4/2026 23:37
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Je suis accro
Inscrit le: 24/7/2017
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Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ?
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Et la personne qui filme, elle bouge pas.... Cette jeunesse me désespère
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billyboy45
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Posté le: 3/4/2026 4:12 Mis à jour: 3/4/2026 4:15
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Je suis accro
Inscrit le: 17/7/2008
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Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ?
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Tellement d'erreurs commises, le cumul est dingue, il a de la chance de s'en sortir!
Ses erreurs à elle (même si ça se voit qu'elle est totalement novice donc c'est pas vraiment de sa faute)
- quitter son poste pour devoir revenir après???
- essayer de soulever depuis le sol au lieu de remonter sur la plateforme pour pouvoir soulever à bras tendus??
- tirer vers elle (et donc vers le cou du mec) au lieu de vers le haut
- une fois qu'il est sur le coté et que l'idée c'est de pencher la barre, VA SUR LE COTE t'auras plus de levier
Ses erreurs à lui (tout est de sa faute honnêtement)
- se faire spotter par une personne qui fait 45kg, est novice, et à qui il a clairement rien expliqué avant???
- personne d'autre pour aider dans toute la salle?
- mettre les clamps au lieu de laisser les poids libres pour qu'ils puissent glisser
- tenter un poids qu'il ne maitrise clairement pas, même pas une rep, dans ces conditions
- s'aggriper à elle, la gênant alors qu'elle essaie de l'aider (bon à ce moment c'est la panique et le manque d'oxygène okay)
Y'a vraiment rien qui va c'est dingue xDD
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poiuytreza525
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Posté le: 3/4/2026 8:26 Mis à jour: 3/4/2026 8:26
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Je masterise !
Inscrit le: 18/1/2013
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Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ?
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C'est une astuce pour avoir droit à une petite gâterie de réconfort.
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NoloZ
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Posté le: 3/4/2026 10:39 Mis à jour: 3/4/2026 10:39
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Je m'installe
Inscrit le: 28/1/2021
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Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ?
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Citation :
@marcaflushhh
Et la personne qui filme, elle bouge pas.... Cette jeunesse me désespère
Vu que l'image est parfaitement immobile, soit celui qui filme est complètement paralysé et ne peut donc pas aider, soit c'est un trépied
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Mr-poulet-du-33
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Posté le: 5/4/2026 21:49 Mis à jour: 5/4/2026 21:49
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Je masterise !
Inscrit le: 26/3/2012
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Karma: 3567
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Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ?
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Le pire c'est que le peu qu'elle fait empire la situation en amenant la barre sur le cou du gars, alors que tout seul même avec poids fixé il aurait fait basculer d'un côté sur son torse et s'en serait mieux sorti.
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