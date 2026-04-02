

Vidéo : Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ? Posté par domi13180

Un bodybuilder qui fait du développé couché va commettre une erreur, laquelle ?



Vidéo (1mn30s) : Quand tu surestimes ton spotter





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Je suppose qu'il n'avait personne d'autre pour jouer ce rôle, donc je ne vais rien dire sur ce choix, mais ça aurait été bon de ne pas bloquer les poids sur la barre, comme ça il suffit de la pencher sur un coté pour les faire tomber et alléger la barres et ne pas se faire écraser. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1915 Karma: 3871 Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ? Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ? 3 Si les mecs sont toujours 2-3 autour du banc c'est pas pour rien... marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 726 Karma: 1305 Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ? Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ? 0 Et la personne qui filme, elle bouge pas.... Cette jeunesse me désespère billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1203 Karma: 2047 Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ? Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ? 2 Tellement d'erreurs commises, le cumul est dingue, il a de la chance de s'en sortir!



Ses erreurs à elle (même si ça se voit qu'elle est totalement novice donc c'est pas vraiment de sa faute)

- quitter son poste pour devoir revenir après???

- essayer de soulever depuis le sol au lieu de remonter sur la plateforme pour pouvoir soulever à bras tendus??

- tirer vers elle (et donc vers le cou du mec) au lieu de vers le haut

- une fois qu'il est sur le coté et que l'idée c'est de pencher la barre, VA SUR LE COTE t'auras plus de levier



Ses erreurs à lui (tout est de sa faute honnêtement)

- se faire spotter par une personne qui fait 45kg, est novice, et à qui il a clairement rien expliqué avant???

- personne d'autre pour aider dans toute la salle?

- mettre les clamps au lieu de laisser les poids libres pour qu'ils puissent glisser

- tenter un poids qu'il ne maitrise clairement pas, même pas une rep, dans ces conditions

- s'aggriper à elle, la gênant alors qu'elle essaie de l'aider (bon à ce moment c'est la panique et le manque d'oxygène okay)



Y'a vraiment rien qui va c'est dingue xDD poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3842 Karma: 1264 Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ? Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ? 0 C'est une astuce pour avoir droit à une petite gâterie de réconfort. NoloZ Je m'installe Inscrit le: 28/1/2021 Envois: 136 Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ? Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ? 7

@marcaflushhh

Et la personne qui filme, elle bouge pas.... Cette jeunesse me désespère

Vu que l'image est parfaitement immobile, soit celui qui filme est complètement paralysé et ne peut donc pas aider, soit c'est un trépied Citation :Vu que l'image est parfaitement immobile, soit celui qui filme est complètement paralysé et ne peut donc pas aider, soit c'est un trépied Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 4595 Karma: 3567 Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ? Re: Un bodybuilder va commettre une erreur, laquelle ? 0 Le pire c'est que le peu qu'elle fait empire la situation en amenant la barre sur le cou du gars, alors que tout seul même avec poids fixé il aurait fait basculer d'un côté sur son torse et s'en serait mieux sorti. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.