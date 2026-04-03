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Vidéo : Un cirage de chaussure en mauvais état

Posté par Kilroy1 le 3/4/2026 16:46:25

vidéo chaussure cuir cirage nettoyage restauration
Si vous avez des chaussures en cuir en mauvais état, ne les jetez pas avant de regarder cette vidéo.




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  • Source : Forum

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    Top commentaires

    Padma
    Posté le: 3/4/2026 17:05  Mis à jour: 3/4/2026 17:05
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2438
    Karma: 4407
    Re: Un cirage de chaussure en mauvaise état
     9 
    Citation :
    je vous invite à aller à New York et rendre visite à Sahmal Leathers, pour leur donner un nouveau coup de jeunesse.

    Alors on est 3 personnes et 12 chaussures, on peut y aller du 10 au 16 avril. Je te donne en mp l'adresse pour les billets. J'espère que tu as prévu aussi une collation et un hébergement. Bisous.

    10 commentaires

    Auteur Conversation
    Padma
    Posté le: 3/4/2026 17:05  Mis à jour: 3/4/2026 17:05
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2438
    Karma: 4407
     Re: Un cirage de chaussure en mauvaise état
     9 
    Citation :
    je vous invite à aller à New York et rendre visite à Sahmal Leathers, pour leur donner un nouveau coup de jeunesse.

    Alors on est 3 personnes et 12 chaussures, on peut y aller du 10 au 16 avril. Je te donne en mp l'adresse pour les billets. J'espère que tu as prévu aussi une collation et un hébergement. Bisous.
    Apowers
    Posté le: 3/4/2026 18:03  Mis à jour: 3/4/2026 18:03
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 26/7/2013
    Envois: 2546
    Karma: 3517
     Re: Un cirage de chaussure en mauvais état
     4 
    Je suis pas un fou furieux de chaussures, mais ses chaussures étaient sales, pas en mauvais état.
    Dudujones
    Posté le: 3/4/2026 19:54  Mis à jour: 3/4/2026 19:54
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/12/2004
    Envois: 444
    Karma: 444
     Re: Un cirage de chaussure en mauvais état
     4 
    Encore un travail bâclé, je veux voir la vidéo de la 2eme chaussure ! Ça c'est du boulot fait à moitié !
    Emerys
    Posté le: 3/4/2026 21:01  Mis à jour: 3/4/2026 21:01
    #4
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1288
    Karma: 1863
     Re: Un cirage de chaussure en mauvais état
     1 
    Brillant!
    maddguez
    Posté le: 4/4/2026 9:15  Mis à jour: 4/4/2026 9:15
    #5
    Je m'installe
    Inscrit le: 9/2/2018
    Envois: 206
    Karma: 428
     Re: Un cirage de chaussure en mauvais état
     2 
    J'en ai rien à cirer...
    gwenlt
    Posté le: 4/4/2026 10:02  Mis à jour: 4/4/2026 10:02
    #6
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/7/2006
    Envois: 550
     Re: Un cirage de chaussure en mauvais état
     0 
    Dans mon ancienne boîte certains auraient fait un meilleur travail
    Dradoch
    Posté le: 4/4/2026 16:28  Mis à jour: 4/4/2026 16:28
    #7
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 15/5/2022
    Envois: 24
     Re: Un cirage de chaussure en mauvais état
     0 
    Au boulot, j'en ai qui font bien mieux...
    Beuleu50
    Posté le: 4/4/2026 20:31  Mis à jour: 4/4/2026 20:31
    #8
    Je m'installe
    Inscrit le: 13/1/2023
    Envois: 297
    Karma: 194
     Re: Un cirage de chaussure en mauvais état
     1 
    Citation :

    @gwenlt
    Dans mon ancienne boîte certains auraient fait un meilleur travail

    Avec les pompes du chef ?
    Crazy-13
    Posté le: 5/4/2026 19:30  Mis à jour: 5/4/2026 19:30
    #9
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85690
    Karma: 9518
    En ligne !
     Re: Un cirage de chaussure en mauvais état
     0 
    Il gagnerait du temps en faisant les deux en même temps, plutôt que de finir entièrement une chaussure, puis tous reprendre chaque étape depuis le début pour la seconde.
    billyboy45
    Posté le: 6/4/2026 2:44  Mis à jour: 6/4/2026 2:49
    #10
    Je suis accro
    Inscrit le: 17/7/2008
    Envois: 1203
    Karma: 2047
     Re: Un cirage de chaussure en mauvais état
     0 
    @Apowers Euh, les deux en fait. Toutes les lignes grises qu'on voit ce sont des marques de pli où la surface du cuir est abimée. La couche superficielle est partie rendant le cuir plus rugueux et DONC accumulant plus facilement les saletés.

    Le cirage ne va pas réparer le cuir (d'ailleurs à la fin on voit encore un peu la différence de texture sur ces lignes) mais il va au moins protéger un peu pendant un certain temps.
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