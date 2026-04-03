Vidéo : Un cirage de chaussure en mauvais état

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Padma
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Posté le: 3/4/2026 17:05 Mis à jour: 3/4/2026 17:05
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Je masterise !
Inscrit le: 25/12/2015
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Re: Un cirage de chaussure en mauvaise état
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Citation :
je vous invite à aller à New York et rendre visite à Sahmal Leathers, pour leur donner un nouveau coup de jeunesse.
Alors on est 3 personnes et 12 chaussures, on peut y aller du 10 au 16 avril. Je te donne en mp l'adresse pour les billets. J'espère que tu as prévu aussi une collation et un hébergement. Bisous.
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Apowers
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Posté le: 3/4/2026 18:03 Mis à jour: 3/4/2026 18:03
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Je masterise !
Inscrit le: 26/7/2013
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Re: Un cirage de chaussure en mauvais état
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Je suis pas un fou furieux de chaussures, mais ses chaussures étaient sales, pas en mauvais état.
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Dudujones
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Posté le: 3/4/2026 19:54 Mis à jour: 3/4/2026 19:54
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Je m'installe
Inscrit le: 12/12/2004
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Re: Un cirage de chaussure en mauvais état
4
Encore un travail bâclé, je veux voir la vidéo de la 2eme chaussure ! Ça c'est du boulot fait à moitié !
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Emerys
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Posté le: 3/4/2026 21:01 Mis à jour: 3/4/2026 21:01
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Je suis accro
Inscrit le: 24/4/2006
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Re: Un cirage de chaussure en mauvais état
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Brillant!
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maddguez
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Posté le: 4/4/2026 9:15 Mis à jour: 4/4/2026 9:15
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Je m'installe
Inscrit le: 9/2/2018
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Re: Un cirage de chaussure en mauvais état
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J'en ai rien à cirer...
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gwenlt
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Posté le: 4/4/2026 10:02 Mis à jour: 4/4/2026 10:02
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Je suis accro
Inscrit le: 5/7/2006
Envois: 550
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Re: Un cirage de chaussure en mauvais état
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Dans mon ancienne boîte certains auraient fait un meilleur travail
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Dradoch
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Posté le: 4/4/2026 16:28 Mis à jour: 4/4/2026 16:28
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 15/5/2022
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Re: Un cirage de chaussure en mauvais état
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Au boulot, j'en ai qui font bien mieux...
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Beuleu50
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Posté le: 4/4/2026 20:31 Mis à jour: 4/4/2026 20:31
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Je m'installe
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Re: Un cirage de chaussure en mauvais état
1
Citation :
@gwenlt
Dans mon ancienne boîte certains auraient fait un meilleur travail
Avec les pompes du chef ?
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Crazy-13
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Posté le: 5/4/2026 19:30 Mis à jour: 5/4/2026 19:30
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Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
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En ligne !
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Re: Un cirage de chaussure en mauvais état
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Il gagnerait du temps en faisant les deux en même temps, plutôt que de finir entièrement une chaussure, puis tous reprendre chaque étape depuis le début pour la seconde.
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billyboy45
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Posté le: 6/4/2026 2:44 Mis à jour: 6/4/2026 2:49
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Je suis accro
Inscrit le: 17/7/2008
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Re: Un cirage de chaussure en mauvais état
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@Apowers Euh, les deux en fait. Toutes les lignes grises qu'on voit ce sont des marques de pli où la surface du cuir est abimée. La couche superficielle est partie rendant le cuir plus rugueux et DONC accumulant plus facilement les saletés.
Le cirage ne va pas réparer le cuir (d'ailleurs à la fin on voit encore un peu la différence de texture sur ces lignes) mais il va au moins protéger un peu pendant un certain temps.
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