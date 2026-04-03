

Vidéo : Un cirage de chaussure en mauvais état Posté par Kilroy1

Si vous avez des chaussures en cuir en mauvais état, ne les jetez pas avant de regarder cette vidéo.



Vidéo (1mn42s) : Cirage de pompe ultime





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Alors on est 3 personnes et 12 chaussures, on peut y aller du 10 au 16 avril. Je te donne en mp l'adresse pour les billets. J'espère que tu as prévu aussi une collation et un hébergement. Bisous. Citation :Alors on est 3 personnes et 12 chaussures, on peut y aller du 10 au 16 avril. Je te donne en mp l'adresse pour les billets. J'espère que tu as prévu aussi une collation et un hébergement. Bisous.

10 commentaires Auteur Conversation Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2438 Karma: 4407 Re: Un cirage de chaussure en mauvaise état Re: Un cirage de chaussure en mauvaise état 9 je vous invite à aller à New York et rendre visite à Sahmal Leathers, pour leur donner un nouveau coup de jeunesse.

Alors on est 3 personnes et 12 chaussures, on peut y aller du 10 au 16 avril. Je te donne en mp l'adresse pour les billets. J'espère que tu as prévu aussi une collation et un hébergement. Bisous. Citation :Alors on est 3 personnes et 12 chaussures, on peut y aller du 10 au 16 avril. Je te donne en mp l'adresse pour les billets. J'espère que tu as prévu aussi une collation et un hébergement. Bisous. Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2546 Karma: 3517 Re: Un cirage de chaussure en mauvais état Re: Un cirage de chaussure en mauvais état 4 Je suis pas un fou furieux de chaussures, mais ses chaussures étaient sales, pas en mauvais état. Dudujones Je m'installe Inscrit le: 12/12/2004 Envois: 444 Karma: 444 Re: Un cirage de chaussure en mauvais état Re: Un cirage de chaussure en mauvais état 4 Encore un travail bâclé, je veux voir la vidéo de la 2eme chaussure ! Ça c'est du boulot fait à moitié ! Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1288 Karma: 1863 Re: Un cirage de chaussure en mauvais état Re: Un cirage de chaussure en mauvais état 1 Brillant! maddguez Je m'installe Inscrit le: 9/2/2018 Envois: 206 Karma: 428 Re: Un cirage de chaussure en mauvais état Re: Un cirage de chaussure en mauvais état 2 J'en ai rien à cirer... gwenlt Je suis accro Inscrit le: 5/7/2006 Envois: 550 Re: Un cirage de chaussure en mauvais état Re: Un cirage de chaussure en mauvais état 0 Dans mon ancienne boîte certains auraient fait un meilleur travail Dradoch Je viens d'arriver Inscrit le: 15/5/2022 Envois: 24 Re: Un cirage de chaussure en mauvais état Re: Un cirage de chaussure en mauvais état 0 Au boulot, j'en ai qui font bien mieux... Beuleu50 Je m'installe Inscrit le: 13/1/2023 Envois: 297 Karma: 194 Re: Un cirage de chaussure en mauvais état Re: Un cirage de chaussure en mauvais état 1

@gwenlt

Dans mon ancienne boîte certains auraient fait un meilleur travail

Avec les pompes du chef ? Citation :Avec les pompes du chef ? Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 85690 Karma: 9518 En ligne ! Re: Un cirage de chaussure en mauvais état Re: Un cirage de chaussure en mauvais état 0 Il gagnerait du temps en faisant les deux en même temps, plutôt que de finir entièrement une chaussure, puis tous reprendre chaque étape depuis le début pour la seconde. billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1203 Karma: 2047 Re: Un cirage de chaussure en mauvais état Re: Un cirage de chaussure en mauvais état 0 @Apowers Euh, les deux en fait. Toutes les lignes grises qu'on voit ce sont des marques de pli où la surface du cuir est abimée. La couche superficielle est partie rendant le cuir plus rugueux et DONC accumulant plus facilement les saletés.



Le cirage ne va pas réparer le cuir (d'ailleurs à la fin on voit encore un peu la différence de texture sur ces lignes) mais il va au moins protéger un peu pendant un certain temps. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.