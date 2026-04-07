

Vidéo : Une transition vidéo originale à voir jusqu'au bout Posté par Koreus

Une influenceuse russe nous montre une transition vidéo sympa pour des vacances de rêve.



Vidéo (19s) : Vacances sans les enfants

Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 426 Karma: 597 Re: Une transition vidéo originale à voir jusqu'au b... Re: Une transition vidéo originale à voir jusqu'au b... 0 semaine : école creche/nounou

vacances: chez les grand parents



mais alors pourquoi faire des enfants ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.