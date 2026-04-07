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Vidéo : Une transition vidéo originale à voir jusqu'au bout

Posté par Koreus le 7/4/2026 8:54:20

vidéo transition video vacances enfant plage
Une influenceuse russe nous montre une transition vidéo sympa pour des vacances de rêve.


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Auteur Conversation
zorgOne
Posté le: 7/4/2026 10:10  Mis à jour: 7/4/2026 10:10
#1
Je m'installe
Inscrit le: 7/3/2022
Envois: 426
Karma: 597
 Re: Une transition vidéo originale à voir jusqu'au b...
 0 
semaine : école creche/nounou
vacances: chez les grand parents

mais alors pourquoi faire des enfants ?
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