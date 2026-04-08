

Vidéo : Nourrissage d'un lion qui a failli mal tourner ! Posté par FMJ65

Au Pakistan, un homme donne à manger à son jeune lion dans une cage.



Vidéo (20s) : Nourrir un lion Fail





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Vidéo : Chasse au lion Vidéo : Un lion mord la main d'un employé dans un zoo Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 848 Karma: 1047 Re: Nourrissage d'un lion qui a failli mal tourner ! Re: Nourrissage d'un lion qui a failli mal tourner ! 0 En même temps ... lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 951 Karma: 813 Re: Nourrissage d'un lion qui a failli mal tourner ! Re: Nourrissage d'un lion qui a failli mal tourner ! 1 Peut être est-ce pour cela que les soigneurs utilisent généralement un pic pour tendre le repas... zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 428 Karma: 600 Re: Nourrissage d'un lion qui a failli mal tourner ! Re: Nourrissage d'un lion qui a failli mal tourner ! 0



Mais c'est tout nouveau et trop compliqué à expliquer





sinon... un concept hyper poussé : la trappe ou encore la fosse !Mais c'est tout nouveau et trop compliqué à expliquer Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.