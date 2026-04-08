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Vidéo : Nourrissage d'un lion qui a failli mal tourner !

Posté par FMJ65 le 8/4/2026 11:00:47

vidéo lion attaque cage nourrir poulet viande main homme
Au Pakistan, un homme donne à manger à son jeune lion dans une cage.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Chasse au lion
  • Vidéo : Un lion mord la main d'un employé dans un zoo
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    chocobo12
    Posté le: 8/4/2026 11:32  Mis à jour: 8/4/2026 11:32
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 17/9/2014
    Envois: 848
    Karma: 1047
     Re: Nourrissage d'un lion qui a failli mal tourner !
     0 
    En même temps ...
    lokaloo
    Posté le: 8/4/2026 11:55  Mis à jour: 8/4/2026 11:55
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 27/6/2008
    Envois: 951
    Karma: 813
     Re: Nourrissage d'un lion qui a failli mal tourner !
     1 
    Peut être est-ce pour cela que les soigneurs utilisent généralement un pic pour tendre le repas...
    zorgOne
    Posté le: 8/4/2026 11:58  Mis à jour: 8/4/2026 12:05
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/3/2022
    Envois: 428
    Karma: 600
     Re: Nourrissage d'un lion qui a failli mal tourner !
     0 
    sinon... un concept hyper poussé : la trappe ou encore la fosse !

    Mais c'est tout nouveau et trop compliqué à expliquer
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