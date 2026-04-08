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Vidéo : Quand tu penses avoir un véhicule tout terrain au volant de son SUV

Posté par domi13180 le 8/4/2026 15:21:00

vidéo voiture bloque terre plein roue vide raccourci demi tour fail
Quand tu penses avoir un véhicule tout terrain au volant de son SUV




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Aldebaran
    Posté le: 8/4/2026 15:44  Mis à jour: 8/4/2026 15:45
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 8/5/2006
    Envois: 1541
    Karma: 1385
     Re: Quand tu penses avoir un véhicule tout terrain au vol...
     0 
    C'est sûr que remonter la vitre...


    La Grande Vadrouille - N'ayons l'air de rien
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