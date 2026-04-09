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Vidéo : Une lionne sauve son petit tombé à l'eau

Posté par Asmodee88 le 9/4/2026 15:12:43

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Dans un zoo, un lionceau tombe à l'eau mais heureusement maman n'est pas loin.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Quand un lionceau ne veut pas écouter sa mère
  • Vidéo : Un lion maladroit tombe à l'eau
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Vipeho
    Posté le: 9/4/2026 16:00  Mis à jour: 9/4/2026 16:00
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/4/2022
    Envois: 356
    Karma: 1135
    En ligne !
     Re: Une lionne sauve son petit tombé à l'eau
     1 
    Le lion n'attaque pas, c'est simplement la réincarnation de Jean-Claude Dusse qui se dit qu'"On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher !".
    Bizarrement, madame n'a pas l'air très coopérative à ce moment là.
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