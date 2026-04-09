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Vidéo : Un grizzly court après un orignal

Posté par Koreus le 9/4/2026 15:50:26

vidéo ours grizzly orignal poursuite
Dans sa voiture, un biologiste a filmé un orignal poursuivi par un grizzly.




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  • Vidéo : Un chasseur se filme après avoir été attaqué par un ours
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Roronoa
    Posté le: 9/4/2026 15:56  Mis à jour: 9/4/2026 15:56
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 23/10/2009
    Envois: 153
    Karma: 269
     Re: Un grizzly court après un orignal
     0 
    Ce plan final, avec le grizzly qui se donne pour rattraper l'orignal, et l'autre qui trottine tranquille XD
    Padma
    Posté le: 9/4/2026 16:02  Mis à jour: 9/4/2026 16:02
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2440
    Karma: 4416
     Re: Un grizzly court après un orignal
     3 
    L'orignal ne manque pas d'élan.
    Haut de page Haut  
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