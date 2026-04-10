Vidéo : Bon week-end avec Koreusity n°589 un zap de 38 vidéos insolites
Posté par Koreus le 10/4/2026 17:59:33
La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 38 vidéos compilées en 10 minutes avec des fails en série.
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Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.
- Vidéo (10mn9s) : Koreusity n°589
Videos:
01 - Mauvais joueur - [vidéo]
02 - Les bulles de glace du la Baïkal - [vidéo]
03 - Les poils : protection ultime contre les piqures de moustiques - [vidéo]
04 - Quand tu es coincé dans les bouchons - Siège passager à tuer le temps - [vidéo]
05 - Ciel rouge australien avant un cyclone - [vidéo]
06 - Vendeuse de brosses à dents - [vidéo]
07 - Toucher une canette 5 fois d'affilée avec un lance-pierre - [vidéo]
08 - Quand l'anesthésiste a oublié un petit truc ! - [vidéo]
09 - La prochaine fois il lui passera l'arrière - [vidéo]
10 - La pelouse est minée ou il utilise de la nitro dans le réservoire ? - [vidéo]
11 - On dirait me femme lorsque je suis aux wc avec le smartphone - [vidéo]
12 - Mettre une bombe de silicone dans un poêle - [vidéo]
13 - Une montgolfière fait un strike - [vidéo]
14 - Un cobra royal adulte - [vidéo]
15 - Quand tu as de bons vérins, ça fait pas pareil ! - [vidéo]
16 - Déchargement avec une planche d'une moto d'un bateau - [vidéo]
17 - Pas bon le raccourci - [vidéo]
18 - Ce chien sait utiliser des outils - [vidéo]
19 - rituel de reproduction de deux grèbes de Clark - [vidéo]
20 - Payer pour voir - [vidéo]
21 - Routier en Inde - [vidéo]
22 - Chaud le routier - [vidéo]
23 - Sous vos applaudissements - [vidéo]
24 - Nettoyage des vitres en Russie - [vidéo]
25 - Décharger une moto avec une passerelle trop courte - [vidéo]
26 - Il ne peut plus bouger #chaton - [vidéo]
27 - Et glou et glou ... - [vidéo]
28 - Compartiment tournant d'un meuble de cuisine - [vidéo]
29 - Petit tour printanier en kayak dans un lac du Banff National Park (Canada) - [vidéo]
30 - Il pensait que sa vie était finie - [vidéo]
31 - Escaliers un peu raides - [vidéo]
32 - Double punition en coupant du bois - [vidéo]
33 - Au Japon, même les biches sont bien éduquées ! - [vidéo]
34 - Distributeur de baffes....sur des tomates - [vidéo]
35 - Tradition autrichienne pour fêter l'arrivée du printemps - [vidéo]
36 - Du Paganini à la guitare, ça va vite - [vidéo]
37 - Kung fu de maso - [vidéo]
38 - ça ne lui a pas donné des abdos mais des bobos - [vidéo]
Musiques :
Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix
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