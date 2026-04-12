Vidéo : Une mamam éléphant au secours de son petit coincé entre deux arbres
Posté par FMJ65 le 12/4/2026 18:47:57
Elle va sortir les gros moyens !
- Vidéo (45s) : Une éléphante aide son petit coincé entre deux arbres
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