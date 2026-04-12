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Vidéo : Une mamam éléphant au secours de son petit coincé entre deux arbres

Posté par FMJ65 le 12/4/2026 18:47:57

vidéo elephant elephanteau coince arbre
Elle va sortir les gros moyens !





Sur le même sujet :
  • Vidéo : De la friandise contre un bisou
  • Vidéo : Chanter une berceuse à un éléphanteau
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Emerys
    Posté le: 12/4/2026 19:17  Mis à jour: 12/4/2026 19:17
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1293
    Karma: 1869
     Re: Une mamam éléphant au secours de son petit coincé ent...
     0 
    Ça n’arrivera plus
    EmpereurZorg
    Posté le: 12/4/2026 20:38  Mis à jour: 12/4/2026 20:38
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/4/2012
    Envois: 156
    Karma: 399
     Re: Une mamam éléphant au secours de son petit coincé ent...
     0 
    Les éléphanteaux devraient pourtant le savoir : un tronc peut en cacher un autre !
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