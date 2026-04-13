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Vidéo : Un ascenseur qu'on ne peut pas partager

Posté par domi13180 le 13/4/2026 12:12:18

vidéo ascenseur place une insolite petit turquie
En Turquie, un livreur a filmé un ascenseur qu'on ne peut pas partager.




Sur le même sujet :
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Padma
    Posté le: 13/4/2026 12:28  Mis à jour: 13/4/2026 12:28
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2444
    Karma: 4424
     Re: Un ascenseur qu'on ne peut pas partager
     0 
    C'est tellement étroit qu'il faut se protéger avec un casque.
    LinkSaga
    Posté le: 13/4/2026 12:29  Mis à jour: 13/4/2026 12:29
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 4/2/2014
    Envois: 1806
    Karma: 1269
     Re: Un ascenseur qu'on ne peut pas partager
     0 
    Amusant le sticker "Korus" sur le côté, pas passé loin 😃
    Bukowski
    Posté le: 13/4/2026 13:01  Mis à jour: 13/4/2026 13:01
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 12/7/2021
    Envois: 651
    Karma: 1337
     Re: Un ascenseur qu'on ne peut pas partager
     0 
    Pour un claustro comme moi qui ne prend pas les ascenseurs, inutile de dire que cette vidéo est un cauchemar.

    Ceci dit, je connais un modèle similaire en Suisse (deux personnes - je ne sais pas si c'est pire toutefois...).
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