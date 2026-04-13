Vidéo : Un ascenseur qu'on ne peut pas partager
Posté par domi13180 le 13/4/2026 12:12:18
En Turquie, un livreur a filmé un ascenseur qu'on ne peut pas partager.
- Vidéo (55s) : Ascenseur pour une personne
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Vidéo : Un ascenseur qu'on ne peut pas partager
Posté par domi13180 le 13/4/2026 12:12:18
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