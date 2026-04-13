

Vidéo : Un ascenseur qu'on ne peut pas partager Posté par domi13180

En Turquie, un livreur a filmé un ascenseur qu'on ne peut pas partager.



Vidéo (55s) : Ascenseur pour une personne





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Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2444 Karma: 4424 Re: Un ascenseur qu'on ne peut pas partager Re: Un ascenseur qu'on ne peut pas partager 0 C'est tellement étroit qu'il faut se protéger avec un casque. LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1806 Karma: 1269 Re: Un ascenseur qu'on ne peut pas partager Re: Un ascenseur qu'on ne peut pas partager 0 Amusant le sticker "Korus" sur le côté, pas passé loin Bukowski Je suis accro Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 651 Karma: 1337 Re: Un ascenseur qu'on ne peut pas partager Re: Un ascenseur qu'on ne peut pas partager 0 Pour un claustro comme moi qui ne prend pas les ascenseurs, inutile de dire que cette vidéo est un cauchemar.



Ceci dit, je connais un modèle similaire en Suisse (deux personnes - je ne sais pas si c'est pire toutefois...). Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.