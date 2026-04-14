Vidéo : Impressionnante exhibition avec un très long bambou
Posté par FMJ65 le 14/4/2026 17:25:03
A priori, il s'agirait de 2 membres de l'armée chinoise
- Vidéo (44s) : Kung-fu Bambou
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Vidéo : Impressionnante exhibition avec un très long bambou
Posté par FMJ65 le 14/4/2026 17:25:03
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