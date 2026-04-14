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Vidéo : Impressionnante exhibition avec un très long bambou

Posté par FMJ65 le 14/4/2026 17:25:03

vidéo kungfu bambou art martial demonstration chine
A priori, il s'agirait de 2 membres de l'armée chinoise




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