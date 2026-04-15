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Vidéo : Le restaurant est tellement grand que le serveur se déplace à gyropode

Posté par Kilroy1 le 15/4/2026 11:52:45

vidéo hoverboard gyropode serveur restaurant chine
En Chine, certains restaurants sont tellement grands que les serveurs se déplacent en gyropode.




Sur le même sujet :
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  • Vidéo : En hoverboard sur l'autoroute (Créteil)
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Dalwoo
    Posté le: 15/4/2026 12:02  Mis à jour: 15/4/2026 12:02
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 24/6/2010
    Envois: 191
    Karma: 191
     Re: Le restaurant est tellement grand que le serveur se d...
     0 
    Outre la taille des plat gargantuesque, le risque énorme de se déplacer et la maîtrise parfaite du gyropode, je relève surtout un énorme problème d'agencement et espace beaucoup trop grands pour rien.

    Je suis en train de changer ma vision de la Chine toute étriquée, en manque de place et en surpopulation et leur aspect sécuritaire.
    Par contre ils sont toujours aussi fort pour mettre des musiques vraiment pas ouf par dessus le montage de leurs vidéos.
    Loom-
    Posté le: 15/4/2026 13:57  Mis à jour: 15/4/2026 13:57
    #2
    Je poste trop
    Inscrit le: 24/4/2013
    Envois: 10881
    Karma: 4649
    En ligne !
     Re: Le restaurant est tellement grand que le serveur se d...
     0 
    Avec un caméraman aussi apparemment.
    Haut de page Haut  
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