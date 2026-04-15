

Vidéo : Le restaurant est tellement grand que le serveur se déplace à gyropode Posté par Kilroy1

En Chine, certains restaurants sont tellement grands que les serveurs se déplacent en gyropode.



Vidéo (45s) : Un serveur sur un hoverboard





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Je suis en train de changer ma vision de la Chine toute étriquée, en manque de place et en surpopulation et leur aspect sécuritaire.

Par contre ils sont toujours aussi fort pour mettre des musiques vraiment pas ouf par dessus le montage de leurs vidéos. Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 10881 Karma: 4649 En ligne ! Re: Le restaurant est tellement grand que le serveur se d... Re: Le restaurant est tellement grand que le serveur se d... 0 Avec un caméraman aussi apparemment. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.