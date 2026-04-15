Vidéo : Le restaurant est tellement grand que le serveur se déplace à gyropode

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Re: Le restaurant est tellement grand que le serveur se d...
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Outre la taille des plat gargantuesque, le risque énorme de se déplacer et la maîtrise parfaite du gyropode, je relève surtout un énorme problème d'agencement et espace beaucoup trop grands pour rien.
Je suis en train de changer ma vision de la Chine toute étriquée, en manque de place et en surpopulation et leur aspect sécuritaire.
Par contre ils sont toujours aussi fort pour mettre des musiques vraiment pas ouf par dessus le montage de leurs vidéos.