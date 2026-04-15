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Vidéo : Comment éviter des embouteillages et gagner de précieuses minutes ?

Posté par domi13180 le 15/4/2026 17:32:59

vidéo embouteillage contresens voiture voie technique
Un automobiliste a trouvé une technique pour éviter les embouteillages...




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Contourner un embouteillage (Fail)
  • Vidéo : Une automobiliste change de voie sans visibilité
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    malenko
    Posté le: 15/4/2026 17:36  Mis à jour: 15/4/2026 17:36
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 27/6/2017
    Envois: 198
    Karma: 326
     Re: Comment éviter des embouteillages et gagner de précie...
     4 
    Arrestation, retrait de permis à vie, confiscation définitive du véhicule et amende carabinée!


    Enfin, on peut rêver...
    zorgOne
    Posté le: 15/4/2026 18:12  Mis à jour: 15/4/2026 18:12
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/3/2022
    Envois: 430
    Karma: 603
     Re: Comment éviter des embouteillages et gagner de précie...
     1 
    il arrivera en avance la haut ^^
    pierrick_serge
    Posté le: 15/4/2026 18:17  Mis à jour: 15/4/2026 18:17
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/1/2015
    Envois: 285
    Karma: 260
     Re: Comment éviter des embouteillages et gagner de précie...
     0 
    Je n'ai pas vu où était le motard responsable...
    Chrys77
    Posté le: 15/4/2026 18:53  Mis à jour: 15/4/2026 18:53
    #4
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3637
    Karma: 2625
     Re: Comment éviter des embouteillages et gagner de précie...
     1 
    Ils osent tout, et c'est toujours à ça qu'on les reconnait !
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