

Vidéo : Comment éviter des embouteillages et gagner de précieuses minutes ? Posté par domi13180

Un automobiliste a trouvé une technique pour éviter les embouteillages...



Vidéo (25s) : Éviter des bouchons en roulant à contresens





Sur le même sujet :

Vidéo : Contourner un embouteillage (Fail) Vidéo : Une automobiliste change de voie sans visibilité Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation malenko Je m'installe Inscrit le: 27/6/2017 Envois: 198 Karma: 326 Re: Comment éviter des embouteillages et gagner de précie... Re: Comment éviter des embouteillages et gagner de précie... 4 Arrestation, retrait de permis à vie, confiscation définitive du véhicule et amende carabinée!





Enfin, on peut rêver... zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 430 Karma: 603 Re: Comment éviter des embouteillages et gagner de précie... Re: Comment éviter des embouteillages et gagner de précie... 1 il arrivera en avance la haut ^^ pierrick_serge Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 285 Karma: 260 Re: Comment éviter des embouteillages et gagner de précie... Re: Comment éviter des embouteillages et gagner de précie... 0 Je n'ai pas vu où était le motard responsable... Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3637 Karma: 2625 Re: Comment éviter des embouteillages et gagner de précie... Re: Comment éviter des embouteillages et gagner de précie... 1 Ils osent tout, et c'est toujours à ça qu'on les reconnait ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.