Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
Membre Points
1 domi131802197
2 FMJ651780
3 Kilroy11512
4 Wiliwilliam535
5 alfosynchro368
6 MYRRZINN340
7 Daniellou289
8 Crazy-13253
9 Baba-Yaga234
10 Yazguen161

Vidéo : Un perchiste fait un backflip pendant un saut à 5m13

Posté par Kilroy1 le 15/4/2026 18:32:40

vidéo perchiste saut perche backflip barre
Quand 5m13, c'est trop facile. Il jure que ce n'était pas prévu.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Saut à la perche en skateboard
  • Vidéo : Anthony Ammirati fait tomber la barre avec son sexe #perche #Paris2024
  • Vidéo : Saut à la perche + Backflip
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Vassili44
    Posté le: 15/4/2026 19:14  Mis à jour: 15/4/2026 19:14
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 6/8/2020
    Envois: 1978
    Karma: 2602
     Re: Un perchiste fait un backflip pendant un saut à 5m13
     0 
    Easy.
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.