Vidéo : Un perchiste fait un backflip pendant un saut à 5m13
Posté par Kilroy1 le 15/4/2026 18:32:40
Quand 5m13, c'est trop facile. Il jure que ce n'était pas prévu.
- Vidéo (15s) : Backflip pendant un saut à la perche à 5m13
Sur le même sujet :
|
Connexion
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
|
Vidéo : Un perchiste fait un backflip pendant un saut à 5m13
Posté par Kilroy1 le 15/4/2026 18:32:40
Sur le même sujet :
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.