

Vidéo : S'entrainer au lancer dans une salle Posté par Koreus

Dans une salle, une athlète travaille son angle de lâcher lors d'un lancer.



Vidéo (24s) : Entrainement au lancer #Fail





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Vidéo : Régis lance un cocktail Molotov Vidéo : Détruire le plafond d'un bowling Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Drakylla Je suis accro Inscrit le: 5/3/2013 Envois: 1437 Karma: 1027 En ligne ! Re: S'entrainer au lancer dans une salle Re: S'entrainer au lancer dans une salle 0 "Eh merde.... Bon, au moins je l'ai en vidéo." Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.