Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
Membre Points
1 domi131802197
2 FMJ651780
3 Kilroy11512
4 Wiliwilliam542
5 alfosynchro369
6 MYRRZINN340
7 Daniellou290
8 Crazy-13256
9 Baba-Yaga234
10 Yazguen161

Vidéo : S'entrainer au lancer dans une salle

Posté par Koreus le 16/4/2026 10:24:36

vidéo entrainement lancer balle fail lacher plafond salle
Dans une salle, une athlète travaille son angle de lâcher lors d'un lancer.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Régis lance un cocktail Molotov
  • Vidéo : Détruire le plafond d'un bowling

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Drakylla
    Posté le: 16/4/2026 10:55  Mis à jour: 16/4/2026 10:55
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/3/2013
    Envois: 1437
    Karma: 1027
    En ligne !
     Re: S'entrainer au lancer dans une salle
     0 
    "Eh merde.... Bon, au moins je l'ai en vidéo."
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.