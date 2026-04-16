Vidéo : S'entrainer au lancer dans une salle
Posté par Koreus le 16/4/2026 10:24:36
Dans une salle, une athlète travaille son angle de lâcher lors d'un lancer.
- Vidéo (24s) : Entrainement au lancer #Fail
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