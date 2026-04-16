

Vidéo : Toujours vérifier son scooter avant de prendre la route Posté par Koreus

Une personne a trouvé un passager clandestin dans le guidon de son scooter.



Vidéo (35s) : Un cobra dans un scooter





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