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Vidéo : Toujours vérifier son scooter avant de prendre la route

Posté par Koreus le 16/4/2026 18:34:27

vidéo scooter serpent cobra passager clandestin
Une personne a trouvé un passager clandestin dans le guidon de son scooter.




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