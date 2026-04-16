Vidéo : Toujours vérifier son scooter avant de prendre la route
Posté par Koreus le 16/4/2026 18:34:27
Une personne a trouvé un passager clandestin dans le guidon de son scooter.
- Vidéo (35s) : Un cobra dans un scooter
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Posté par Koreus le 16/4/2026 18:34:27
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