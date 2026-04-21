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Vidéo : Un tigre de cirque bondit dans la public après l'effondrement d'une filet de sécurité

Posté par Mamethis le 21/4/2026 18:36:02

vidéo cirque tigre public russie bond evasion
Dans un cirque en Russie, un tigre a profité de l'effondrement d'un filet de sécurité pour faire un petit coucou au public.




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Un lion saute à la gorge de son dompteur
  • Vidéo : Des lions attaquent leur dresseur au cirque
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Dudujones
    Posté le: 21/4/2026 18:42  Mis à jour: 21/4/2026 18:42
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/12/2004
    Envois: 446
    Karma: 446
     Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
     0 
    Innovation russe, puisque le public ne veut plus aller au cirque... c'est le cirque qui va dans le public !
    momo57
    Posté le: 21/4/2026 18:44  Mis à jour: 21/4/2026 18:44
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 2/12/2015
    Envois: 287
    Karma: 643
     Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
     3 
    Mais c'est quoi ce calme des gens ?
    ok, on dit, faut pas paniquer... mais la ....
    LeFrenchi
    Posté le: 21/4/2026 20:16  Mis à jour: 21/4/2026 20:16
    #3
    Je masterise !
    Inscrit le: 13/1/2008
    Envois: 3447
    Karma: 1119
     Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
     0 
    La musique insupportable...
    nameless14
    Posté le: 21/4/2026 21:38  Mis à jour: 21/4/2026 21:38
    #4
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 11/9/2013
    Envois: 67
    Karma: 54
     Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
     0 
    Citation :

    @LeFrenchi
    La musique insupportable...

    Storytime de Nightwish insupportable ? bon, c'était Anette qui chantait là, mais quand même...
    poiuytreza525
    Posté le: 21/4/2026 21:46  Mis à jour: 21/4/2026 21:46
    #5
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3858
    Karma: 1274
     Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
     1 
    C'est juste un gros chat. ^^

    Pour la musique j'aime beaucoup Nightwish mais il faut admettre que là, chanté par Anette avec une acoustique digne de la kermesse de l'école c'est plutôt désagréable à l'oreille.
    TitanTopRunner
    Posté le: 21/4/2026 23:06  Mis à jour: 21/4/2026 23:06
    #6
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 31/3/2019
    Envois: 86
    En ligne !
     Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
     1 
    Citation :

    @momo57
    Mais c'est quoi ce calme des gens ?
    ok, on dit, faut pas paniquer...  mais la ....

    Ne jamais fuir devant un félin... Mauvaise idée...

    Même certaines souris l'ont compris... Certaines restent immobiles, d'autres fuient. Pas sûr que celles qui fuient aient plus de chance de s'en sortir.
    Vigyland
    Posté le: 21/4/2026 23:31  Mis à jour: 21/4/2026 23:31
    #7
    Je masterise !
    Inscrit le: 19/12/2013
    Envois: 2246
    Karma: 838
     Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
     0 
    C'est normal en Russie !
    Crazy-13
    Posté le: 22/4/2026 0:05  Mis à jour: 22/4/2026 0:05
    #8
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85870
    Karma: 9584
     Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
     0 
    Cool, un cirque où le publique participe aussi. 😆
    MYRRZINN
    Posté le: 22/4/2026 13:25  Mis à jour: 22/4/2026 13:28
    #9
    Je masterise !
    Inscrit le: 9/1/2019
    Envois: 2969
    Karma: 5418
     Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
     0 
    Au cirque, y'a des dompteurs qui montrent leur bête aux miss le dimanche.
    salamsati
    Posté le: 22/4/2026 13:45  Mis à jour: 22/4/2026 13:45
    #10
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 16/1/2019
    Envois: 86
    Karma: 208
     Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
     0 
    Citation :

    @momo57
    Mais c'est quoi ce calme des gens ?
    ok, on dit, faut pas paniquer...  mais la ....


    C'est la Russie ! Plus rien ne m'étonne 😃 😃
    salamsati
    Posté le: 22/4/2026 13:48  Mis à jour: 22/4/2026 13:48
    #11
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 16/1/2019
    Envois: 86
    Karma: 208
     Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
     1 
    Citation :

    @TitanTopRunner
    Citation :

    @momo57
    Mais c'est quoi ce calme des gens ?
    ok, on dit, faut pas paniquer...  mais la ....

    Ne jamais fuir devant un félin... Mauvaise idée...

    Même certaines souris l'ont compris... Certaines restent immobiles, d'autres fuient. Pas sûr que celles qui fuient aient plus de chance de s'en sortir.



    Exact. Ceci dit, entre fuir et rester immobile, il existe aussi une option intermédiaire qui est de sortir du chapiteau doucement et calmement, sans se précipiter pendant que le dresseur était en train de canaliser le félin. Je pense que j'aurai opté pour cette option surtout avec des enfants.
    lm2lm2
    Posté le: 22/4/2026 20:14  Mis à jour: 22/4/2026 20:14
    #12
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 26/5/2024
    Envois: 39
     Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
     1 
    Citation :

    @momo57
    Mais c'est quoi ce calme des gens ?
    ok, on dit, faut pas paniquer... mais la ....


    Pareil, je trouve ça stupéfiant.. Impossible pour moi de rester dans une zone avec un tel félin en liberté, les loupiotes clignotent à l'écarlate. Ca reste hyper dangereux. Je pige pas le calme, vraiment pas..
    lm2lm2
    Posté le: 22/4/2026 20:15  Mis à jour: 22/4/2026 20:15
    #13
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 26/5/2024
    Envois: 39
     Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
     0 
    Citation :

    @TitanTopRunner
    Citation :

    @momo57
    Mais c'est quoi ce calme des gens ?
    ok, on dit, faut pas paniquer...  mais la ....

    Ne jamais fuir devant un félin... Mauvaise idée...

    Même certaines souris l'ont compris... Certaines restent immobiles, d'autres fuient. Pas sûr que celles qui fuient aient plus de chance de s'en sortir.


    les souris ingurgitées par les matous ne partagent pas ta position.
    myuk134679
    Posté le: 22/4/2026 22:04  Mis à jour: 22/4/2026 22:04
    #14
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    Inscrit le: 29/10/2021
    Envois: 156
    Karma: 237
     Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
     0 
    Citation :

    @salamsati
    Citation :

    @TitanTopRunner
    Citation :

    @momo57
    Mais c'est quoi ce calme des gens ?
    ok, on dit, faut pas paniquer...  mais la ....

    Ne jamais fuir devant un félin... Mauvaise idée...

    Même certaines souris l'ont compris... Certaines restent immobiles, d'autres fuient. Pas sûr que celles qui fuient aient plus de chance de s'en sortir.



    Exact. Ceci dit, entre fuir et rester immobile, il existe aussi une option intermédiaire qui est de sortir du chapiteau doucement et calmement, sans se précipiter pendant que le dresseur était en train de canaliser le félin. Je pense que j'aurai opté pour cette option surtout avec des enfants.


    Mauvaise idée, tu peux pas rerentrer avec ton ticket
    myuk134679
    Posté le: 22/4/2026 22:05  Mis à jour: 22/4/2026 22:05
    #15
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    Inscrit le: 29/10/2021
    Envois: 156
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     Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
     1 
    Numéro sympa mais ça m'a l'air un peu light niveau sécurité
    Dalwoo
    Posté le: 23/4/2026 2:19  Mis à jour: 23/4/2026 2:19
    #16
    Je m'installe
    Inscrit le: 24/6/2010
    Envois: 194
    Karma: 203
     Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
     0 
    J'adore comme les autres tigres restés à l'intérieur ont l'air dégoûtés et curieux de voir leur pote se promener tranquillement pendant qu'eux doivent rester assis.
    J'aime beaucoup le calme dont tout le monde, même les enfants, font preuves car la moindre agitation excessive, des cris ou mêmes les lumières (ils les baissent d'ailleurs en intensité) peuvent faire réagir de façon très agressive des fauves.
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