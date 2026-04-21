

Vidéo : Un tigre de cirque bondit dans la public après l'effondrement d'une filet de sécurité Posté par Mamethis

Dans un cirque en Russie, un tigre a profité de l'effondrement d'un filet de sécurité pour faire un petit coucou au public.



Vidéo (2mn36s) : Un tigre de cirque bondit dans le public





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Vidéo : Un lion saute à la gorge de son dompteur Vidéo : Des lions attaquent leur dresseur au cirque Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Dudujones Je m'installe Inscrit le: 12/12/2004 Envois: 446 Karma: 446 Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... 0 Innovation russe, puisque le public ne veut plus aller au cirque... c'est le cirque qui va dans le public ! momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 287 Karma: 643 Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... 3 Mais c'est quoi ce calme des gens ?

ok, on dit, faut pas paniquer... mais la .... LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3447 Karma: 1119 Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... 0 La musique insupportable... nameless14 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/9/2013 Envois: 67 Karma: 54 Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... 0

@LeFrenchi

La musique insupportable...

Storytime de Nightwish insupportable ? bon, c'était Anette qui chantait là, mais quand même... Citation :Storytime de Nightwish insupportable ? bon, c'était Anette qui chantait là, mais quand même... poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3858 Karma: 1274 Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... 1 C'est juste un gros chat. ^^



Pour la musique j'aime beaucoup Nightwish mais il faut admettre que là, chanté par Anette avec une acoustique digne de la kermesse de l'école c'est plutôt désagréable à l'oreille. TitanTopRunner Je viens d'arriver Inscrit le: 31/3/2019 Envois: 86 En ligne ! Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... 1

@momo57

Mais c'est quoi ce calme des gens ?

ok, on dit, faut pas paniquer... mais la ....

Ne jamais fuir devant un félin... Mauvaise idée...



Même certaines souris l'ont compris... Certaines restent immobiles, d'autres fuient. Pas sûr que celles qui fuient aient plus de chance de s'en sortir. Citation :Ne jamais fuir devant un félin... Mauvaise idée...Même certaines souris l'ont compris... Certaines restent immobiles, d'autres fuient. Pas sûr que celles qui fuient aient plus de chance de s'en sortir. Vigyland Je masterise ! Inscrit le: 19/12/2013 Envois: 2246 Karma: 838 Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... 0 C'est normal en Russie ! Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 85870 Karma: 9584 Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... 0 Cool, un cirque où le publique participe aussi. MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2969 Karma: 5418 Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... 0 Au cirque, y'a des dompteurs qui montrent leur bête aux miss le dimanche. salamsati Je viens d'arriver Inscrit le: 16/1/2019 Envois: 86 Karma: 208 Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... 0

@momo57

Mais c'est quoi ce calme des gens ?

ok, on dit, faut pas paniquer... mais la ....



C'est la Russie ! Plus rien ne m'étonne Citation :C'est la Russie ! Plus rien ne m'étonne salamsati Je viens d'arriver Inscrit le: 16/1/2019 Envois: 86 Karma: 208 Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... 1

@TitanTopRunner

Citation :

@momo57

Mais c'est quoi ce calme des gens ?

ok, on dit, faut pas paniquer... mais la ....

Ne jamais fuir devant un félin... Mauvaise idée...



Même certaines souris l'ont compris... Certaines restent immobiles, d'autres fuient. Pas sûr que celles qui fuient aient plus de chance de s'en sortir.





Exact. Ceci dit, entre fuir et rester immobile, il existe aussi une option intermédiaire qui est de sortir du chapiteau doucement et calmement, sans se précipiter pendant que le dresseur était en train de canaliser le félin. Je pense que j'aurai opté pour cette option surtout avec des enfants. Citation :Exact. Ceci dit, entre fuir et rester immobile, il existe aussi une option intermédiaire qui est de sortir du chapiteau doucement et calmement, sans se précipiter pendant que le dresseur était en train de canaliser le félin. Je pense que j'aurai opté pour cette option surtout avec des enfants. lm2lm2 Je viens d'arriver Inscrit le: 26/5/2024 Envois: 39 Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... 1

@momo57

Mais c'est quoi ce calme des gens ?

ok, on dit, faut pas paniquer... mais la ....



Pareil, je trouve ça stupéfiant.. Impossible pour moi de rester dans une zone avec un tel félin en liberté, les loupiotes clignotent à l'écarlate. Ca reste hyper dangereux. Je pige pas le calme, vraiment pas.. Citation :Pareil, je trouve ça stupéfiant.. Impossible pour moi de rester dans une zone avec un tel félin en liberté, les loupiotes clignotent à l'écarlate. Ca reste hyper dangereux. Je pige pas le calme, vraiment pas.. lm2lm2 Je viens d'arriver Inscrit le: 26/5/2024 Envois: 39 Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... 0

@TitanTopRunner

Citation :

@momo57

Mais c'est quoi ce calme des gens ?

ok, on dit, faut pas paniquer... mais la ....

Ne jamais fuir devant un félin... Mauvaise idée...



Même certaines souris l'ont compris... Certaines restent immobiles, d'autres fuient. Pas sûr que celles qui fuient aient plus de chance de s'en sortir.



les souris ingurgitées par les matous ne partagent pas ta position. Citation :les souris ingurgitées par les matous ne partagent pas ta position. myuk134679 Je m'installe Inscrit le: 29/10/2021 Envois: 156 Karma: 237 Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... 0

@salamsati

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Mais c'est quoi ce calme des gens ?

ok, on dit, faut pas paniquer... mais la ....

Ne jamais fuir devant un félin... Mauvaise idée...



Même certaines souris l'ont compris... Certaines restent immobiles, d'autres fuient. Pas sûr que celles qui fuient aient plus de chance de s'en sortir.





Exact. Ceci dit, entre fuir et rester immobile, il existe aussi une option intermédiaire qui est de sortir du chapiteau doucement et calmement, sans se précipiter pendant que le dresseur était en train de canaliser le félin. Je pense que j'aurai opté pour cette option surtout avec des enfants.



Mauvaise idée, tu peux pas rerentrer avec ton ticket Citation :Mauvaise idée, tu peux pas rerentrer avec ton ticket myuk134679 Je m'installe Inscrit le: 29/10/2021 Envois: 156 Karma: 237 Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... 1 Numéro sympa mais ça m'a l'air un peu light niveau sécurité Dalwoo Je m'installe Inscrit le: 24/6/2010 Envois: 194 Karma: 203 Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos... 0 J'adore comme les autres tigres restés à l'intérieur ont l'air dégoûtés et curieux de voir leur pote se promener tranquillement pendant qu'eux doivent rester assis.

J'aime beaucoup le calme dont tout le monde, même les enfants, font preuves car la moindre agitation excessive, des cris ou mêmes les lumières (ils les baissent d'ailleurs en intensité) peuvent faire réagir de façon très agressive des fauves. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.