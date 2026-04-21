Vidéo : Un tigre de cirque bondit dans la public après l'effondrement d'une filet de sécurité

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Dudujones
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Posté le: 21/4/2026 18:42 Mis à jour: 21/4/2026 18:42
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Inscrit le: 12/12/2004
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Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
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Innovation russe, puisque le public ne veut plus aller au cirque... c'est le cirque qui va dans le public !
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momo57
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Posté le: 21/4/2026 18:44 Mis à jour: 21/4/2026 18:44
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Inscrit le: 2/12/2015
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Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
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Mais c'est quoi ce calme des gens ?
ok, on dit, faut pas paniquer... mais la ....
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LeFrenchi
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Posté le: 21/4/2026 20:16 Mis à jour: 21/4/2026 20:16
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Je masterise !
Inscrit le: 13/1/2008
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Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
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La musique insupportable...
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nameless14
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Posté le: 21/4/2026 21:38 Mis à jour: 21/4/2026 21:38
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 11/9/2013
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Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
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Citation :
@LeFrenchi
La musique insupportable...
Storytime de Nightwish insupportable ? bon, c'était Anette qui chantait là, mais quand même...
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poiuytreza525
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Posté le: 21/4/2026 21:46 Mis à jour: 21/4/2026 21:46
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Je masterise !
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Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
1
C'est juste un gros chat. ^^
Pour la musique j'aime beaucoup Nightwish mais il faut admettre que là, chanté par Anette avec une acoustique digne de la kermesse de l'école c'est plutôt désagréable à l'oreille.
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TitanTopRunner
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Posté le: 21/4/2026 23:06 Mis à jour: 21/4/2026 23:06
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 31/3/2019
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En ligne !
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Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
1
Citation :
@momo57
Mais c'est quoi ce calme des gens ?
ok, on dit, faut pas paniquer... mais la ....
Ne jamais fuir devant un félin... Mauvaise idée...
Même certaines souris l'ont compris... Certaines restent immobiles, d'autres fuient. Pas sûr que celles qui fuient aient plus de chance de s'en sortir.
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Vigyland
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Posté le: 21/4/2026 23:31 Mis à jour: 21/4/2026 23:31
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Je masterise !
Inscrit le: 19/12/2013
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Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
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C'est normal en Russie !
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Crazy-13
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Posté le: 22/4/2026 0:05 Mis à jour: 22/4/2026 0:05
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Je poste trop
Inscrit le: 9/12/2005
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Karma: 9584
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Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
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Cool, un cirque où le publique participe aussi.
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MYRRZINN
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Posté le: 22/4/2026 13:25 Mis à jour: 22/4/2026 13:28
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Je masterise !
Inscrit le: 9/1/2019
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Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
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Au cirque, y'a des dompteurs qui montrent leur bête aux miss le dimanche.
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salamsati
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Posté le: 22/4/2026 13:45 Mis à jour: 22/4/2026 13:45
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 16/1/2019
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Karma: 208
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Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
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Citation :
@momo57
Mais c'est quoi ce calme des gens ?
ok, on dit, faut pas paniquer... mais la ....
C'est la Russie ! Plus rien ne m'étonne
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salamsati
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Posté le: 22/4/2026 13:48 Mis à jour: 22/4/2026 13:48
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 16/1/2019
Envois: 86
Karma: 208
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Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
1
Citation :
@TitanTopRunner
Citation :
@momo57
Mais c'est quoi ce calme des gens ?
ok, on dit, faut pas paniquer... mais la ....
Ne jamais fuir devant un félin... Mauvaise idée...
Même certaines souris l'ont compris... Certaines restent immobiles, d'autres fuient. Pas sûr que celles qui fuient aient plus de chance de s'en sortir.
Exact. Ceci dit, entre fuir et rester immobile, il existe aussi une option intermédiaire qui est de sortir du chapiteau doucement et calmement, sans se précipiter pendant que le dresseur était en train de canaliser le félin. Je pense que j'aurai opté pour cette option surtout avec des enfants.
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lm2lm2
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Posté le: 22/4/2026 20:14 Mis à jour: 22/4/2026 20:14
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 26/5/2024
Envois: 39
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Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
1
Citation :
@momo57
Mais c'est quoi ce calme des gens ?
ok, on dit, faut pas paniquer... mais la ....
Pareil, je trouve ça stupéfiant.. Impossible pour moi de rester dans une zone avec un tel félin en liberté, les loupiotes clignotent à l'écarlate. Ca reste hyper dangereux. Je pige pas le calme, vraiment pas..
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lm2lm2
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Posté le: 22/4/2026 20:15 Mis à jour: 22/4/2026 20:15
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 26/5/2024
Envois: 39
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Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
0
Citation :
@TitanTopRunner
Citation :
@momo57
Mais c'est quoi ce calme des gens ?
ok, on dit, faut pas paniquer... mais la ....
Ne jamais fuir devant un félin... Mauvaise idée...
Même certaines souris l'ont compris... Certaines restent immobiles, d'autres fuient. Pas sûr que celles qui fuient aient plus de chance de s'en sortir.
les souris ingurgitées par les matous ne partagent pas ta position.
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myuk134679
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Posté le: 22/4/2026 22:04 Mis à jour: 22/4/2026 22:04
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Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
0
Citation :
@salamsati
Citation :
@TitanTopRunner
Citation :
@momo57
Mais c'est quoi ce calme des gens ?
ok, on dit, faut pas paniquer... mais la ....
Ne jamais fuir devant un félin... Mauvaise idée...
Même certaines souris l'ont compris... Certaines restent immobiles, d'autres fuient. Pas sûr que celles qui fuient aient plus de chance de s'en sortir.
Exact. Ceci dit, entre fuir et rester immobile, il existe aussi une option intermédiaire qui est de sortir du chapiteau doucement et calmement, sans se précipiter pendant que le dresseur était en train de canaliser le félin. Je pense que j'aurai opté pour cette option surtout avec des enfants.
Mauvaise idée, tu peux pas rerentrer avec ton ticket
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myuk134679
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Posté le: 22/4/2026 22:05 Mis à jour: 22/4/2026 22:05
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Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
1
Numéro sympa mais ça m'a l'air un peu light niveau sécurité
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Dalwoo
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Posté le: 23/4/2026 2:19 Mis à jour: 23/4/2026 2:19
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Re: Un tigre de cirque bondit dans la public après l&apos...
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J'adore comme les autres tigres restés à l'intérieur ont l'air dégoûtés et curieux de voir leur pote se promener tranquillement pendant qu'eux doivent rester assis.
J'aime beaucoup le calme dont tout le monde, même les enfants, font preuves car la moindre agitation excessive, des cris ou mêmes les lumières (ils les baissent d'ailleurs en intensité) peuvent faire réagir de façon très agressive des fauves.
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