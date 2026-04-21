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Vidéo : La poterie comme on l'aime

Posté par Wiliwilliam le 21/4/2026 19:17:44

vidéo poterie tour potier fail compilation
Une petite compilation de fails pendant des séances de poterie.




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  • Source : Forum

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