Vidéo : La poterie comme on l'aime
Posté par Wiliwilliam le 21/4/2026 19:17:44
Une petite compilation de fails pendant des séances de poterie.
- Vidéo (1mn4s) : Série de gaffes en poterie
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Vidéo : La poterie comme on l'aime
Posté par Wiliwilliam le 21/4/2026 19:17:44
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