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Vidéo : Visualiser la trajectoire d'une balle tirée à 650 mètres de distance

Posté par FMJ65 le 22/4/2026 14:35:30

vidéo trajectoire balle fusil tireur elite cible
Le tireur serait à 650m de distance.
Qui se dévoue pour tenir la caméra ? 😁




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Claudy
    Posté le: 22/4/2026 15:12  Mis à jour: 22/4/2026 15:12
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 4/11/2016
    Envois: 274
    Karma: 542
     Re: Visualiser la trajectoire d'une balle tirée à 65...
     0 
    Fake, on a pas le son du tir.
    poiuytreza525
    Posté le: 22/4/2026 15:26  Mis à jour: 22/4/2026 15:26
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3854
    Karma: 1268
     Re: Visualiser la trajectoire d'une balle tirée à 65...
     2 
    Vidéo verticale, le siècle dernier me manque...
    Haut de page Haut  
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