Vidéo : Visualiser la trajectoire d'une balle tirée à 650 mètres de distance

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Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
|Auteur
|Conversation
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Claudy
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Posté le: 22/4/2026 15:12 Mis à jour: 22/4/2026 15:12
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Je m'installe
Inscrit le: 4/11/2016
Envois: 274
Karma: 542
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Re: Visualiser la trajectoire d'une balle tirée à 65...
0
Fake, on a pas le son du tir.
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poiuytreza525
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Posté le: 22/4/2026 15:26 Mis à jour: 22/4/2026 15:26
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Je masterise !
Inscrit le: 18/1/2013
Envois: 3854
Karma: 1268
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Re: Visualiser la trajectoire d'une balle tirée à 65...
2
Vidéo verticale, le siècle dernier me manque...
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