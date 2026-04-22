

Vidéo : Quand tu n'es pas assez costaud pour la pêche sportive Posté par Kilroy1

Il a voulu testé la pêche sportive, il a été servi !



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Vidéo : Pêche à l'espadon Vidéo : Un barracuda saute dans un bateau Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2962 Karma: 5406 Re: Quand tu n'es pas assez costaud pour la pêche sp... Re: Quand tu n'es pas assez costaud pour la pêche sp... 1 Ben, ça lui apprendra à faire le gros marlin. pierrick_serge Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 286 Karma: 260 Re: Quand tu n'es pas assez costaud pour la pêche sp... Re: Quand tu n'es pas assez costaud pour la pêche sp... 0 Il se défend bien le poisson... Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 649 Karma: 3573 Re: Quand tu n'es pas assez costaud pour la pêche sp... Re: Quand tu n'es pas assez costaud pour la pêche sp... 0 Bro... cheh ! poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3857 Karma: 1268 Re: Quand tu n'es pas assez costaud pour la pêche sp... Re: Quand tu n'es pas assez costaud pour la pêche sp... 0 C'est surtout un gros manque de technique, et aussi de communication avec les autres personnes... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.