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Vidéo : Quand tu n'es pas assez costaud pour la pêche sportive

Posté par Kilroy1 le 22/4/2026 16:40:49

vidéo peche sportif poisson fail pecheur bateau chute eau canne
Il a voulu testé la pêche sportive, il a été servi !




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Pêche à l'espadon
  • Vidéo : Un barracuda saute dans un bateau
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    MYRRZINN
    Posté le: 22/4/2026 17:13  Mis à jour: 22/4/2026 17:13
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 9/1/2019
    Envois: 2962
    Karma: 5406
     Re: Quand tu n'es pas assez costaud pour la pêche sp...
     1 
    Ben, ça lui apprendra à faire le gros marlin.
    pierrick_serge
    Posté le: 22/4/2026 17:16  Mis à jour: 22/4/2026 17:16
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/1/2015
    Envois: 286
    Karma: 260
     Re: Quand tu n'es pas assez costaud pour la pêche sp...
     0 
    Il se défend bien le poisson...
    Mopimoi
    Posté le: 22/4/2026 17:35  Mis à jour: 22/4/2026 17:35
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 10/2/2010
    Envois: 649
    Karma: 3573
     Re: Quand tu n'es pas assez costaud pour la pêche sp...
     0 
    Bro... cheh !
    poiuytreza525
    Posté le: 22/4/2026 17:39  Mis à jour: 22/4/2026 17:39
    #4
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/1/2013
    Envois: 3857
    Karma: 1268
     Re: Quand tu n'es pas assez costaud pour la pêche sp...
     0 
    C'est surtout un gros manque de technique, et aussi de communication avec les autres personnes...
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