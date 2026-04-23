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Vidéo : Comment sont traités les déchets au Pakistan

Posté par Asmodee88 le 23/4/2026 15:26:59

vidéo camion poubelle dechet riviere pakistan
Comment sont traités les déchets au Pakistan ? Simple et efficace




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Nettoyage d'une rivière polluée #Bangladesh
  • Vidéo : Un camion vide des ordures dans l'Amazone (Pérou)
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    Ludo44
    Posté le: 23/4/2026 15:35  Mis à jour: 23/4/2026 15:35
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 23/10/2007
    Envois: 2065
    Karma: 751
     Re: Comment sont traités les déchets au Pakistan
     1 
    Je ne suis pas sûr qu'efficace soit le bon mot 🙄
    te-deum
    Posté le: 23/4/2026 16:29  Mis à jour: 23/4/2026 16:30
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 14/9/2015
    Envois: 122
    Karma: 429
    En ligne !
     Re: Comment sont traités les déchets au Pakistan
     0 
    Le Bangladesh a déjà fait l'expérience : https://www.koreus.com/video/nettoyage-riviere-bangladesh.html

    On sait déjà que c'est une mauvaise idée !
    J'aurai mis ça dans : "(Idées à la con)² #XXX"
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