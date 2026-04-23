Vidéo : Comment faire chanter l’opéra à une bière Guinness
Posté par domi13180 le 23/4/2026 15:57:36
Avec quelques trous dans la mousse, faites chanter votre bière
- Vidéo (16s) : Guinnessun Dorma
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