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Auteur Conversation
Emerys
Posté le: 25/4/2026 19:15  Mis à jour: 25/4/2026 19:15
#1
Je suis accro
Inscrit le: 24/4/2006
Envois: 1298
Karma: 1875
 Re: Arrêt express en minibus
 0 
C’est bon, c’est pas si haut et tout le monde retombe sur ses pieds.
On va pas faire un constat
ck78180
Posté le: 25/4/2026 19:21  Mis à jour: 25/4/2026 19:21
#2
Je m'installe
Inscrit le: 11/3/2013
Envois: 368
Karma: 495
 Re: Arrêt express en minibus
 0 
Preuve que la ceinture est nécessaire. Et un siège aussi.
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