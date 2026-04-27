Vidéo : Entrer dans l'ascenseur et empêcher la fermeture des portes avec nonchalance
Posté par Wiliwilliam le 27/4/2026 16:42:08
Et vous, quelle est votre technique pour empêcher la fermeture d'une porte d'ascenseur ?
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Posté par Wiliwilliam le 27/4/2026 16:42:08
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