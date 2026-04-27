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Vidéo : Entrer dans l'ascenseur et empêcher la fermeture des portes avec nonchalance

Posté par Wiliwilliam le 27/4/2026 16:42:08

vidéo porte ascenseur nonchalant fermeture
Et vous, quelle est votre technique pour empêcher la fermeture d'une porte d'ascenseur ?




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    zorgOne
    Posté le: 27/4/2026 17:12  Mis à jour: 27/4/2026 17:15
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/3/2022
    Envois: 440
    Karma: 613
     Re: Entrer dans l'ascenseur et empêcher la fermeture...
     0 
    pendant ce temps aux autres étages... en attendant que les tiktokeurs terminent leurs conn****
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