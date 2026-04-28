

Vidéo : Un marcassin met un vent à deux jeunes lions Posté par FMJ65

Il est monté à réaction !





Vidéo (30s) : Marcassin vs Lions





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Il manque ses pensées. Et il va devenir adulte, c'est Kasongo.



KASONGO LE ROI DE LA SAVANE Il manque ses pensées. Et il va devenir adulte, c'est Kasongo.KASONGO LE ROI DE LA SAVANE alfosynchro Je poste trop Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 19116 Karma: 8253 Re: Un marcassin met un vent à deux jeunes lions Re: Un marcassin met un vent à deux jeunes lions 0 Pas l'temps d'niaiser ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.