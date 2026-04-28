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Vidéo : Un marcassin met un vent à deux jeunes lions

Posté par FMJ65 le 28/4/2026 16:35:03

vidéo marcassin phacochere lion fuite evitement
Il est monté à réaction ! 😁





Sur le même sujet :
  • Vidéo : Un lion fait tout capoter
  • Vidéo : Rhinocéros vs Phacochère
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    myuk134679
    Posté le: 28/4/2026 16:49  Mis à jour: 28/4/2026 16:49
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 29/10/2021
    Envois: 161
    Karma: 240
     Re: Un marcassin met un vent à deux jeunes lions
     1 
    Ça s'est tendu entre Simba et Pumbaa...
    Padma
    Posté le: 28/4/2026 16:49  Mis à jour: 28/4/2026 16:56
    #2
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2454
    Karma: 4443
     Re: Un marcassin met un vent à deux jeunes lions
     0 


    Il manque ses pensées. Et il va devenir adulte, c'est Kasongo.

    KASONGO LE ROI DE LA SAVANE 💀
    alfosynchro
    Posté le: 28/4/2026 17:12  Mis à jour: 28/4/2026 17:12
    #3
    Je poste trop
    Inscrit le: 5/6/2011
    Envois: 19116
    Karma: 8253
     Re: Un marcassin met un vent à deux jeunes lions
     0 
    Pas l'temps d'niaiser !
    Haut de page Haut  
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