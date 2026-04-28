

Vidéo : Cette fillette réalise des dessins à partir de gribouillis Posté par FMJ65

Cette fillette transforme des gribouillis, que lui font ses proches, en jolis dessins.



Vidéo (1mn28s) : Elle transforme des gribouillis en jolis dessins





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Vidéo : Un éléphant peint un autoportrait Image : Il pensait que son enfant avait fabriqué un caca volant en érection Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Tatchay Je viens d'arriver Inscrit le: 5/11/2017 Envois: 42 Karma: 104 Re: Cette fillette réalise des dessins à partir de gribou... Re: Cette fillette réalise des dessins à partir de gribou... 0 Je faisais beaucoup ça petit aussi, sur Paint version Windows 98! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1922 Karma: 3879 Re: Cette fillette réalise des dessins à partir de gribou... Re: Cette fillette réalise des dessins à partir de gribou... 1 Je vais lui proposer une rencontre avec mon fils, il sait réaliser des gribouillis à partir de dessin lui. momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 288 Karma: 644 Re: Cette fillette réalise des dessins à partir de gribou... Re: Cette fillette réalise des dessins à partir de gribou... 0 Futur tatoo cover.... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.