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Vidéo : Cette fillette réalise des dessins à partir de gribouillis

Posté par FMJ65 le 28/4/2026 17:23:29

vidéo enfant dessin fillette gribouilli transformation
Cette fillette transforme des gribouillis, que lui font ses proches, en jolis dessins.




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Tatchay
    Posté le: 28/4/2026 17:26  Mis à jour: 28/4/2026 17:26
    #1
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 5/11/2017
    Envois: 42
    Karma: 104
     Re: Cette fillette réalise des dessins à partir de gribou...
     0 
    Je faisais beaucoup ça petit aussi, sur Paint version Windows 98!
    ThomGamer
    Posté le: 28/4/2026 18:05  Mis à jour: 28/4/2026 18:05
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/9/2006
    Envois: 1922
    Karma: 3879
     Re: Cette fillette réalise des dessins à partir de gribou...
     1 
    Je vais lui proposer une rencontre avec mon fils, il sait réaliser des gribouillis à partir de dessin lui.
    momo57
    Posté le: 28/4/2026 18:19  Mis à jour: 28/4/2026 18:19
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 2/12/2015
    Envois: 288
    Karma: 644
     Re: Cette fillette réalise des dessins à partir de gribou...
     0 
    Futur tatoo cover....
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