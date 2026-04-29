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Vidéo : Un chat se transforme en passant sa tête dans le trou d'un sac

Posté par Koreus le 29/4/2026 16:44:03

vidéo chat trou sac deguisement transformation
Son chat aime passer sa tête dans les trou. Alors il a eu une idée...
J'ai essayé avec mon chat mais ce n'était pas aussi bien :)




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    Auteur Conversation
    MYRRZINN
    Posté le: 29/4/2026 18:17  Mis à jour: 29/4/2026 18:17
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 9/1/2019
    Envois: 2996
    Karma: 5434
    En ligne !
     Re: Un chat se transforme en passant sa tête dans le trou...
     0 
    C'est le chat d'une influenceuse chinoise qui fait du live shopping.
    Haut de page Haut  
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