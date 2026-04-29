

Vidéo : Un chat se transforme en passant sa tête dans le trou d'un sac Posté par Koreus

Son chat aime passer sa tête dans les trou. Alors il a eu une idée...

J'ai essayé avec mon chat mais ce n'était pas aussi bien :)



Vidéo (15s) : Le chat et le sac avec un trou





Sur le même sujet :

Vidéo : Un chat joue à coucou caché Image : Pour transporter son chat Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2996 Karma: 5434 En ligne ! Re: Un chat se transforme en passant sa tête dans le trou... Re: Un chat se transforme en passant sa tête dans le trou... 0 C'est le chat d'une influenceuse chinoise qui fait du live shopping. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.