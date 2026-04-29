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Vidéo : Le temps c'est de l'argent

Posté par Wiliwilliam le 29/4/2026 17:14:02

vidéo live shopping rapide vetement femme stream
En Chine, le live shopping est très utilisé sur la plateforme Douyin, une version speed du téléachat. Y a quelque chose qui vous intéresse ?




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    Auteur Conversation
    JackVance
    Posté le: 29/4/2026 17:42  Mis à jour: 29/4/2026 17:42
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 3/2/2008
    Envois: 794
    Karma: 910
     Re: Le temps c'est de l'argent
     0 
    Citation :
    Y a quelque chose qui vous intéresse ?


    Zapper.....et vite.... !
    Loom-
    Posté le: 29/4/2026 17:47  Mis à jour: 29/4/2026 17:47
    #2
    Je poste trop
    Inscrit le: 24/4/2013
    Envois: 10915
    Karma: 4671
    En ligne !
     Re: Le temps c'est de l'argent
     0 
    Le sourire manque .

    J'avais vus un reportage sur ce type de ventes , ils se font pas mal de fric est vite pour certains.
    Haut de page Haut  
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