

Vidéo : Le temps c'est de l'argent Posté par Wiliwilliam

En Chine, le live shopping est très utilisé sur la plateforme Douyin, une version speed du téléachat. Y a quelque chose qui vous intéresse ?



Vidéo (1mn21s) : Live Shopping en Chine





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Zapper.....et vite.... ! Citation :Zapper.....et vite.... ! Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 10915 Karma: 4671 En ligne ! Re: Le temps c'est de l'argent Re: Le temps c'est de l'argent 0 Le sourire manque .



J'avais vus un reportage sur ce type de ventes , ils se font pas mal de fric est vite pour certains. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.