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Vidéo : Attention aux voleurs dans les parcs

Posté par Wiliwilliam le 30/4/2026 13:10:01

vidéo femme corbeau oiseau voleur banc boisson gobelet
Attention aux voleurs dans les parcs : ne laissez pas vos affaires sur un banc. Une femme l’a appris à ses dépens.




Sur le même sujet :
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  • Vidéo : Un goéland vole un paquet de chips
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Batfly
    Posté le: 30/4/2026 13:31  Mis à jour: 30/4/2026 13:31
    #1
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 9/8/2023
    Envois: 83
    Karma: 197
     Re: Attention aux voleurs dans les parcs
     0 
    Elle... Elle... Elle a.... filmée à l'horizontale !!!!

    Une vrai rebelle ! Qu'on lui donne un oscar en forme de cookie !
    ThomGamer
    Posté le: 30/4/2026 13:56  Mis à jour: 30/4/2026 13:56
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 5/9/2006
    Envois: 1923
    Karma: 3894
     Re: Attention aux voleurs dans les parcs
     0 
    Merci au corbeau qui a du rendre cette vidéo plus attrayante qu'elle ne l'aurait été...

    Sérieusement, qui se filme faire du cheval à ressort ?
    totolasticot
    Posté le: 30/4/2026 14:10  Mis à jour: 30/4/2026 14:10
    #3
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 28/12/2018
    Envois: 59
    Karma: 131
    En ligne !
     Re: Attention aux voleurs dans les parcs
     0 
    Déçu.
    Je pensais que pendant qu'elle courait après l'oiseau quelqu'un allait piquer le téléphone.
    Haut de page Haut  
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