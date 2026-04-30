

Vidéo : Attention aux voleurs dans les parcs Posté par Wiliwilliam

Attention aux voleurs dans les parcs : ne laissez pas vos affaires sur un banc. Une femme l’a appris à ses dépens.



Vidéo (25s) : Corbeau voleur





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Une vrai rebelle ! Qu'on lui donne un oscar en forme de cookie ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1923 Karma: 3894 Re: Attention aux voleurs dans les parcs Re: Attention aux voleurs dans les parcs 0 Merci au corbeau qui a du rendre cette vidéo plus attrayante qu'elle ne l'aurait été...



Sérieusement, qui se filme faire du cheval à ressort ? totolasticot Je viens d'arriver Inscrit le: 28/12/2018 Envois: 59 Karma: 131 En ligne ! Re: Attention aux voleurs dans les parcs Re: Attention aux voleurs dans les parcs 0 Déçu.

Je pensais que pendant qu'elle courait après l'oiseau quelqu'un allait piquer le téléphone. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.