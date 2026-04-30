Vidéo : Attention aux voleurs dans les parcs

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Batfly
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Posté le: 30/4/2026 13:31 Mis à jour: 30/4/2026 13:31
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 9/8/2023
Envois: 83
Karma: 197
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Re: Attention aux voleurs dans les parcs
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Elle... Elle... Elle a.... filmée à l'horizontale !!!!
Une vrai rebelle ! Qu'on lui donne un oscar en forme de cookie !
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ThomGamer
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Posté le: 30/4/2026 13:56 Mis à jour: 30/4/2026 13:56
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Je suis accro
Inscrit le: 5/9/2006
Envois: 1923
Karma: 3894
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Re: Attention aux voleurs dans les parcs
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Merci au corbeau qui a du rendre cette vidéo plus attrayante qu'elle ne l'aurait été...
Sérieusement, qui se filme faire du cheval à ressort ?
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totolasticot
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Posté le: 30/4/2026 14:10 Mis à jour: 30/4/2026 14:10
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Je viens d'arriver
Inscrit le: 28/12/2018
Envois: 59
Karma: 131
En ligne !
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Re: Attention aux voleurs dans les parcs
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Déçu.
Je pensais que pendant qu'elle courait après l'oiseau quelqu'un allait piquer le téléphone.
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