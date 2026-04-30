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Vidéo : Donner à manger aux oiseaux, une activité qui coute cher !

Posté par Wiliwilliam le 30/4/2026 18:12:15

vidéo mouette oiseau femme donner manger fail telephone eau perdre
Sur un bateau, une femme essaie de donner à manger aux oiseaux...




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    Auteur Conversation
    avalon471
    Posté le: 30/4/2026 18:22  Mis à jour: 30/4/2026 18:22
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 28/4/2008
    Envois: 2124
    Karma: 1624
     Re: Donner à manger aux oiseaux, une activité qui coute c...
     0 
    Son smartphone a retrouvé sa liberté!
    On le verra peut être remonter le fil des influenceurs pendant la saison des amours..
    Haut de page Haut  
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