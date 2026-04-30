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Vidéo : Quand tu manges un poisson trop frais

Posté par Asmodee88 le 30/4/2026 18:35:41

vidéo oiseau poisson vivant bateau
Sur un bateau, un oiseau a un peu de mal à digérer son poisson...




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    Auteur Conversation
    bigone
    Posté le: 30/4/2026 18:43  Mis à jour: 30/4/2026 18:43
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/2/2010
    Envois: 175
    Karma: 976
     Re: Quand tu manges un poisson trop frais
     0 
    Ça me fait toujours ça quand je mange des huîtres...
    Emerys
    Posté le: 30/4/2026 18:57  Mis à jour: 30/4/2026 18:57
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1303
    Karma: 1880
     Re: Quand tu manges un poisson trop frais
     0 
    Je ne resterais pas trop en dessous
    Haut de page Haut  
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