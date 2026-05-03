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Vidéo : Isiah Hilt descend une longe rampe à skateboard

Posté par FMJ65 le 3/5/2026 16:12:14

vidéo skateboard plage rampe flip eau
Sur une plage de Californie, un homme descend une très longue rampe à skate et...




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Emerys
    Posté le: 3/5/2026 16:23  Mis à jour: 3/5/2026 16:23
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1305
    Karma: 1884
     Re: Isiah Hilt descend une longe rampe à skateboard
     1 
    La fin est plus sympa que le début
    mayssmayss72
    Posté le: 3/5/2026 16:54  Mis à jour: 3/5/2026 16:54
    #2
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 1/12/2010
    Envois: 97
    Karma: 95
     Re: Isiah Hilt descend une longe rampe à skateboard
     0 
    Dire que moi jme fait mal en essayant de faire une galipette ..
    Crazy-13
    Posté le: 3/5/2026 18:27  Mis à jour: 3/5/2026 18:41
    #3
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85977
    Karma: 9628
     Re: Isiah Hilt descend une longe rampe à skateboard
     2 
    Chez moi ça me dit que le média n'existe pas.
    Citation :
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