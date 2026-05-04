Vidéo : Surprise après surprise dans ce gender reveal inattendu

Citation :
@Mopimoi
Ca fait des années qu'on en voit, et des années que je ne comprends le concept.
Quand c'est une fille, tout le monde dit "ooooooh trop bien, c'est une fille !!!!!"
Quand c'est un garçon, tout le monde dit "ooooooh trop bien, c'est un garçon !!!!!"
Et voilà... du coup, je comprends pas le concept.
Sauf éventuellement pour ceux qui ont déjà 7 filles (ou 7 garçons), là OK ça doit être sympa d'assister à la révélation du sexe du 8ème enfant.
C'est un prétexte pour fêter une future naissance, partager un moment convivial avec la famille et dévoiler le sexe du futur membre de la famille.
Quelque soit le genre de l'enfant, la famille sera contente.