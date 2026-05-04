

Vidéo : Surprise après surprise dans ce gender reveal inattendu Posté par Wiliwilliam

Pendant un gender reveal, des parents doivent dérouler un papier dans le gâteau pour découvrir le sexe du bébé...



Vidéo (3mn20s) : Gender Reveal interminable





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Vidéo : Un gender reveal party original Vidéo : C'est une fille ! Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 651 Karma: 3578 Re: Surprise après surprise dans ce gender reveal inattendu Re: Surprise après surprise dans ce gender reveal inattendu 2 Ca fait des années qu'on en voit, et des années que je ne comprends le concept.



Quand c'est une fille, tout le monde dit "ooooooh trop bien, c'est une fille !!!!!"

Quand c'est un garçon, tout le monde dit "ooooooh trop bien, c'est un garçon !!!!!"



Et voilà... du coup, je comprends pas le concept.



Sauf éventuellement pour ceux qui ont déjà 7 filles (ou 7 garçons), là OK ça doit être sympa d'assister à la révélation du sexe du 8ème enfant. Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 40365 Karma: 20908 En ligne ! Re: Surprise après surprise dans ce gender reveal inattendu Re: Surprise après surprise dans ce gender reveal inattendu 0

@Mopimoi

Ca fait des années qu'on en voit, et des années que je ne comprends le concept.



Quand c'est une fille, tout le monde dit "ooooooh trop bien, c'est une fille !!!!!"

Quand c'est un garçon, tout le monde dit "ooooooh trop bien, c'est un garçon !!!!!"



Et voilà... du coup, je comprends pas le concept.



Sauf éventuellement pour ceux qui ont déjà 7 filles (ou 7 garçons), là OK ça doit être sympa d'assister à la révélation du sexe du 8ème enfant.





C'est un prétexte pour fêter une future naissance, partager un moment convivial avec la famille et dévoiler le sexe du futur membre de la famille.

Quelque soit le genre de l'enfant, la famille sera contente. Citation :C'est un prétexte pour fêter une future naissance, partager un moment convivial avec la famille et dévoiler le sexe du futur membre de la famille.Quelque soit le genre de l'enfant, la famille sera contente. Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 253 Karma: 555 Re: Surprise après surprise dans ce gender reveal inattendu Re: Surprise après surprise dans ce gender reveal inattendu 0 Du coup c’est une fille ou un garçon parce que j’ai coupé avant la fin? mayssmayss72 Je viens d'arriver Inscrit le: 1/12/2010 Envois: 98 Karma: 95 Re: Surprise après surprise dans ce gender reveal inattendu Re: Surprise après surprise dans ce gender reveal inattendu 0 @Soyarow its a dog ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.