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Vidéo : Surprise après surprise dans ce gender reveal inattendu

Posté par Wiliwilliam le 4/5/2026 12:07:46

vidéo gender reveal party sexe bebe gateau rouleau long
Pendant un gender reveal, des parents doivent dérouler un papier dans le gâteau pour découvrir le sexe du bébé...




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Un gender reveal party original
  • Vidéo : C'est une fille !
  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Mopimoi
    Posté le: 4/5/2026 12:17  Mis à jour: 4/5/2026 12:17
    #1
    Je suis accro
    Inscrit le: 10/2/2010
    Envois: 651
    Karma: 3578
     Re: Surprise après surprise dans ce gender reveal inattendu
     2 
    Ca fait des années qu'on en voit, et des années que je ne comprends le concept.

    Quand c'est une fille, tout le monde dit "ooooooh trop bien, c'est une fille !!!!!"
    Quand c'est un garçon, tout le monde dit "ooooooh trop bien, c'est un garçon !!!!!"

    Et voilà... du coup, je comprends pas le concept.

    Sauf éventuellement pour ceux qui ont déjà 7 filles (ou 7 garçons), là OK ça doit être sympa d'assister à la révélation du sexe du 8ème enfant.
    Wiliwilliam
    Posté le: 4/5/2026 12:41  Mis à jour: 4/5/2026 12:43
    #2
    La loi c'est moi
    Inscrit le: 7/4/2012
    Envois: 40365
    Karma: 20908
    En ligne !
     Re: Surprise après surprise dans ce gender reveal inattendu
     0 
    Citation :

    @Mopimoi
    Ca fait des années qu'on en voit, et des années que je ne comprends le concept.

    Quand c'est une fille, tout le monde dit "ooooooh trop bien, c'est une fille !!!!!"
    Quand c'est un garçon, tout le monde dit "ooooooh trop bien, c'est un garçon !!!!!"

    Et voilà... du coup, je comprends pas le concept.

    Sauf éventuellement pour ceux qui ont déjà 7 filles (ou 7 garçons), là OK ça doit être sympa d'assister à la révélation du sexe du 8ème enfant.



    C'est un prétexte pour fêter une future naissance, partager un moment convivial avec la famille et dévoiler le sexe du futur membre de la famille.
    Quelque soit le genre de l'enfant, la famille sera contente.
    Soyarow
    Posté le: 4/5/2026 12:50  Mis à jour: 4/5/2026 12:50
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 19/10/2019
    Envois: 253
    Karma: 555
     Re: Surprise après surprise dans ce gender reveal inattendu
     0 
    Du coup c’est une fille ou un garçon parce que j’ai coupé avant la fin?
    mayssmayss72
    Posté le: 4/5/2026 12:55  Mis à jour: 4/5/2026 12:55
    #4
    Je viens d'arriver
    Inscrit le: 1/12/2010
    Envois: 98
    Karma: 95
     Re: Surprise après surprise dans ce gender reveal inattendu
     0 
    @Soyarow its a dog !
    Haut de page Haut  
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