Vidéo : Un cycliste traverse des voies ferrées avant le passage d'un train

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pierrick_serge
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Posté le: 4/5/2026 13:41 Mis à jour: 4/5/2026 13:41
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Je m'installe
Inscrit le: 1/1/2015
Envois: 291
Karma: 265
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Re: Un cycliste traverse des voies ferrées avant le passa...
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J'imagine le conducteur du train lançant le freinage d'urgence et devant attendre l'arrêt complet pour aller voir s'il l'a accroché ou pas...
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Baba-Yaga
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Posté le: 4/5/2026 13:47 Mis à jour: 4/5/2026 13:47
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Je poste trop
Inscrit le: 10/7/2016
Envois: 19539
Karma: 13374
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Re: Un cycliste traverse des voies ferrées avant le passa...
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Et voilà, à cause de ce boulet mon TGV a eu 50 min de retard, Pffffff.
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Wiiip
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Posté le: 4/5/2026 14:24 Mis à jour: 4/5/2026 14:24
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Je suis accro
Inscrit le: 31/7/2007
Envois: 977
Karma: 1757
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Re: Un cycliste traverse des voies ferrées avant le passa...
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Je me mets à la place du conducteur du train ...
L'ascenseur émotionnel ...
Tu dois avoir envie de retrouver le cycliste et l'éclater toi même, juste pour te passer les nerfs.
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