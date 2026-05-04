

Vidéo : Un cycliste traverse des voies ferrées avant le passage d'un train Posté par domi13180

Dans une gare, un cycliste décide au dernier moment de traverser des voies ferrées avant le passage d'un train



Vidéo (1mn24s) : Traverser des voies ferrés à vélo avant le passage d'un train





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Vidéo : Cycliste vs Train Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation pierrick_serge Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 291 Karma: 265 Re: Un cycliste traverse des voies ferrées avant le passa... Re: Un cycliste traverse des voies ferrées avant le passa... 1 J'imagine le conducteur du train lançant le freinage d'urgence et devant attendre l'arrêt complet pour aller voir s'il l'a accroché ou pas... Baba-Yaga Je poste trop Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 19539 Karma: 13374 Re: Un cycliste traverse des voies ferrées avant le passa... Re: Un cycliste traverse des voies ferrées avant le passa... 0 Et voilà, à cause de ce boulet mon TGV a eu 50 min de retard, Pffffff. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 977 Karma: 1757 Re: Un cycliste traverse des voies ferrées avant le passa... Re: Un cycliste traverse des voies ferrées avant le passa... 0 Je me mets à la place du conducteur du train ...

L'ascenseur émotionnel ...

Tu dois avoir envie de retrouver le cycliste et l'éclater toi même, juste pour te passer les nerfs. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.