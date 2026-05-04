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Vidéo : Un cycliste traverse des voies ferrées avant le passage d'un train

Posté par domi13180 le 4/5/2026 13:27:34

vidéo train cycliste voie velo justesse chute gare
Dans une gare, un cycliste décide au dernier moment de traverser des voies ferrées avant le passage d'un train




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  • Vidéo : Cycliste vs Train
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
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    Auteur Conversation
    pierrick_serge
    Posté le: 4/5/2026 13:41  Mis à jour: 4/5/2026 13:41
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 1/1/2015
    Envois: 291
    Karma: 265
     Re: Un cycliste traverse des voies ferrées avant le passa...
     1 
    J'imagine le conducteur du train lançant le freinage d'urgence et devant attendre l'arrêt complet pour aller voir s'il l'a accroché ou pas...
    Baba-Yaga
    Posté le: 4/5/2026 13:47  Mis à jour: 4/5/2026 13:47
    #2
    Je poste trop
    Inscrit le: 10/7/2016
    Envois: 19539
    Karma: 13374
     Re: Un cycliste traverse des voies ferrées avant le passa...
     0 
    Et voilà, à cause de ce boulet mon TGV a eu 50 min de retard, Pffffff.
    Wiiip
    Posté le: 4/5/2026 14:24  Mis à jour: 4/5/2026 14:24
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 31/7/2007
    Envois: 977
    Karma: 1757
     Re: Un cycliste traverse des voies ferrées avant le passa...
     0 
    Je me mets à la place du conducteur du train ...
    L'ascenseur émotionnel ...
    Tu dois avoir envie de retrouver le cycliste et l'éclater toi même, juste pour te passer les nerfs.
    Haut de page Haut  
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