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Vidéo : La chorégraphie de Roma Shchapov au Neva Roller Cup

Posté par Wiliwilliam le 4/5/2026 14:27:54

vidéo freestyle roller slalom competition choregraphie
Lors du Neva Roller Cup, le jeune Roma Shchapov a fait une chorégraphie impressionnante.




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    Auteur Conversation
    zorgOne
    Posté le: 4/5/2026 14:50  Mis à jour: 4/5/2026 14:50
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/3/2022
    Envois: 446
    Karma: 626
     Re: La chorégraphie de Roma Shchapov au Neva Roller Cup
     0 
    retour au point de départ...
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