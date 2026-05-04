

Vidéo : Comment les bernard-l'hermite rentrent dans leur coquille Posté par Wiliwilliam

La vidéo permet de bien comprendre comment il s'enroule dans sa coquille. c'est la première fois que je vois ça!



Vidéo (36s) : Un bernard-l'hermite entre dans une coquille transparente





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Vidéo : Un bernard l'hermite change de coquille Vidéo : Ceci n'est pas un Bernard-l'hermite Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation shojo Je m'installe Inscrit le: 12/1/2017 Envois: 201 Karma: 425 Re: Comment les bernard-l'hermite rentrent dans leur... Re: Comment les bernard-l'hermite rentrent dans leur... 0 Rentre chez toi Bernard ! nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 957 Karma: 2234 Re: Comment les bernard-l'hermite rentrent dans leur... Re: Comment les bernard-l'hermite rentrent dans leur... 1 Musique très adaptée morganiser Je m'installe Inscrit le: 24/7/2007 Envois: 259 Karma: 123 Re: Comment les bernard-l'hermite rentrent dans leur... Re: Comment les bernard-l'hermite rentrent dans leur... 0 Vidéo très interessante, mais musique qui n'a aucun rapport ! Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 85989 Karma: 9640 En ligne ! Re: Comment les bernard-l'hermite rentrent dans leur... Re: Comment les bernard-l'hermite rentrent dans leur... 0

c'est tout de suite moins mignon qu'avec un chat Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.