Vidéo : Comment les bernard-l'hermite rentrent dans leur coquille
Posté par Wiliwilliam le 4/5/2026 17:26:10
La vidéo permet de bien comprendre comment il s'enroule dans sa coquille. c'est la première fois que je vois ça!
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Posté par Wiliwilliam le 4/5/2026 17:26:10
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