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Vidéo : Comment les bernard-l'hermite rentrent dans leur coquille

Posté par Wiliwilliam le 4/5/2026 17:26:10

vidéo bernard hermite pagure coquille transparent
La vidéo permet de bien comprendre comment il s'enroule dans sa coquille. c'est la première fois que je vois ça!




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Un bernard l'hermite change de coquille
  • Vidéo : Ceci n'est pas un Bernard-l'hermite
  • Source : Forum

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    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    shojo
    Posté le: 4/5/2026 17:55  Mis à jour: 4/5/2026 17:55
    #1
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/1/2017
    Envois: 201
    Karma: 425
     Re: Comment les bernard-l'hermite rentrent dans leur...
     0 
    Rentre chez toi Bernard !
    nakag
    Posté le: 4/5/2026 18:01  Mis à jour: 4/5/2026 18:01
    #2
    Je suis accro
    Inscrit le: 30/11/2011
    Envois: 957
    Karma: 2234
     Re: Comment les bernard-l'hermite rentrent dans leur...
     1 
    Musique très adaptée
    morganiser
    Posté le: 4/5/2026 18:44  Mis à jour: 4/5/2026 18:44
    #3
    Je m'installe
    Inscrit le: 24/7/2007
    Envois: 259
    Karma: 123
     Re: Comment les bernard-l'hermite rentrent dans leur...
     0 
    Vidéo très interessante, mais musique qui n'a aucun rapport !
    Crazy-13
    Posté le: 4/5/2026 18:57  Mis à jour: 4/5/2026 18:57
    #4
    Je poste trop
    Inscrit le: 9/12/2005
    Envois: 85989
    Karma: 9640
    En ligne !
     Re: Comment les bernard-l'hermite rentrent dans leur...
     0 
    c'est tout de suite moins mignon qu'avec un chat
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