

Vidéo : Tous les poissons de l'aquarium captivés par un film à la télé Posté par FMJ65

Dans un salon, les poissons d'un aquarium sont très intéressés par le programme à la télé



Vidéo (15s) : Des poissons captivés par la télévision





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Vidéo : Chat vs Ombres des poissons de l'aquarium Image : Il voulait nager avec sa tortue Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation ablator Je masterise ! Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 2007 Karma: 3755 Re: Tous les poissons de l'aquarium captivés par un ... Re: Tous les poissons de l'aquarium captivés par un ... 1 Il y a Némo qui passe juste après les bandes-annonces... shojo Je m'installe Inscrit le: 12/1/2017 Envois: 203 Karma: 427 Re: Tous les poissons de l'aquarium captivés par un ... Re: Tous les poissons de l'aquarium captivés par un ... 0 C'est une technique ancestrale japonaise qui consiste à divertir le poisson pour que la chair soit plus tendre. Ça s'appelle le wagshi. Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1308 Karma: 1890 En ligne ! Re: Tous les poissons de l'aquarium captivés par un ... Re: Tous les poissons de l'aquarium captivés par un ... 0 Les écrans c’est mauvais pour le développement Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.