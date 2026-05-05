Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
Top Membres 2023
Membre Points
1 domi131802579
2 FMJ652039
3 Kilroy11644
4 Wiliwilliam1196
5 MYRRZINN450
6 alfosynchro418
7 Daniellou350
8 Crazy-13346
9 Baba-Yaga270
10 Asmodee88226

Vidéo : Tous les poissons de l'aquarium captivés par un film à la télé

Posté par FMJ65 le 5/5/2026 18:26:14

vidéo poisson aquarium television concentration
Dans un salon, les poissons d'un aquarium sont très intéressés par le programme à la télé




Sur le même sujet :
  • Vidéo : Chat vs Ombres des poissons de l'aquarium
  • Image : Il voulait nager avec sa tortue
  • Source : Forum

    • Bas de page Bas  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
    Auteur Conversation
    ablator
    Posté le: 5/5/2026 18:29  Mis à jour: 5/5/2026 18:29
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 6/12/2005
    Envois: 2007
    Karma: 3755
     Re: Tous les poissons de l'aquarium captivés par un ...
     1 
    Il y a Némo qui passe juste après les bandes-annonces...
    shojo
    Posté le: 5/5/2026 19:09  Mis à jour: 5/5/2026 19:09
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 12/1/2017
    Envois: 203
    Karma: 427
     Re: Tous les poissons de l'aquarium captivés par un ...
     0 
    C'est une technique ancestrale japonaise qui consiste à divertir le poisson pour que la chair soit plus tendre. Ça s'appelle le wagshi.
    Emerys
    Posté le: 5/5/2026 19:16  Mis à jour: 5/5/2026 19:16
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 24/4/2006
    Envois: 1308
    Karma: 1890
    En ligne !
     Re: Tous les poissons de l'aquarium captivés par un ...
     0 
    Les écrans c’est mauvais pour le développement
    Haut de page Haut  
    Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

    Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

    Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
    Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.