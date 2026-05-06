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Vidéo : Une technique pour mettre un masque sans les mains

Posté par domi13180 le 6/5/2026 18:51:32

vidéo masque chien glissade
Un homme a inventé une technique pour mettre un masque sans les mains




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  • Source : Forum

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    Auteur Conversation
    Chrys77
    Posté le: 6/5/2026 19:38  Mis à jour: 6/5/2026 19:38
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 18/3/2009
    Envois: 3655
    Karma: 2653
     Re: Une technique pour mettre un masque sans les mains
     0 
    Il a même prévu la laisse, trop fort !
    Loom-
    Posté le: 6/5/2026 19:56  Mis à jour: 6/5/2026 19:56
    #2
    Je poste trop
    Inscrit le: 24/4/2013
    Envois: 10929
    Karma: 4676
    En ligne !
     Re: Une technique pour mettre un masque sans les mains
     0 
    Il manque du capitonnage sur ces murs.
    Haut de page Haut  
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